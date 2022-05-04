BIST 2.431
DOLAR 14,79
EURO 15,60
ALTIN 887,93
HABER /  DÜNYA
ADV En özel Anneler Günü Hediyesi Pandora'da

İngiltere yaptırım yağdırdı 63 Rus'a daha yaptırım kararı

İngiltere yaptırım yağdırdı 63 Rus'a daha yaptırım kararı

İngiltere, Rusya’ya tüm hizmet sektöründe ihracat yasağı getirirken, 63 Rus kişi ve kurumu da yaptırım listesine ekledi.

Abone ol

İngiltere, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta, Rusya’ya karşı yaptırımlarını artıyor. Yeni yaptırım kararlarını açıklayan İngiltere, Rusya’ya tüm hizmet sektöründeki ihracatı yasakladı. Bununla birlikte 63 Rus kişi ve kurum da İngiltere’nin yaptırım listesine dahil edildi. İngiliz hükümeti alınan yeni kararlarla, Rusya’nın İngiltere’nin yönetim danışmanlığı, muhasebe ve halkla ilişkiler hizmetlerine erişiminin kesileceğini söyledi. Konuyla ilgili açıklama yapan İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, “Putin rejimiyle iş yapmak ahlaki olarak sona ererken, buna devam etmek Ukrayna genelinde acıya sebep olan savaş makinesinin finanse edilmesine de yardımcı oluyor. Rusya’nın İngiltere’nin hizmetleri ile ilişkisinin kesilmesi, Kremlin üzerinde daha fazla baskıya neden olacak ve bu da Putin’in Ukrayna’da başarısız olmasını sağlayacak” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
İngiliz Financial Times'tan Türkiye tarımı analizi: 500 bin çiftçi zorluk içinde
İngiliz Financial Times'tan Türkiye tarımı analizi: 500 bin çiftçi zorluk içinde
Adil Karaismailoğlu: İki taşı üst üste koymadan eleştiren var
Adil Karaismailoğlu: İki taşı üst üste koymadan eleştiren var
Ramazan Bayramı dönüş trafiği başladı TEM'de kuyruklar uzadı
Ramazan Bayramı dönüş trafiği başladı TEM'de kuyruklar uzadı
Kuruluş Osman neden yok bu akşam Kuruluş Osman yok mu yeni bölüm ne zaman?
Kuruluş Osman neden yok bu akşam Kuruluş Osman yok mu yeni bölüm ne zaman?
Ali Babacan: İyi şeyler yapılan ekonominin başında ben vardım
Ali Babacan: İyi şeyler yapılan ekonominin başında ben vardım
Harry Potter hayranlarına kötü haber! Netflix tarih verip duyurdu
Harry Potter hayranlarına kötü haber! Netflix tarih verip duyurdu
Kayseri'de heyelan oldu dev kaya parçaları ulaşımı yolu kapadı
Kayseri'de heyelan oldu dev kaya parçaları ulaşımı yolu kapadı
İstanbul boğazında fotoğraf çekerken denize düştü bir anda kayboldu!
İstanbul boğazında fotoğraf çekerken denize düştü bir anda kayboldu!
Okullar ne zaman kapanıyor 2022 2. dönem yaz tatili başlangıcı
Okullar ne zaman kapanıyor 2022 2. dönem yaz tatili başlangıcı
Fransız polisinden başörtülü kadınlara yumruklu müdahaleye soruşturma
Fransız polisinden başörtülü kadınlara yumruklu müdahaleye soruşturma