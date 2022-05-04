Ekin Uzunlar sevgilisi var mı, kimdir? Ekin Uzunlar evli mi?

Kemençe ustası Ekin Uzunlar kimdir, aslen nereli soruları merak konusu oldu. Ekin Uzunlar bugün İbo Show'un programına konuk oluyor. Aslen Trabzonlu olan Ekin Uzunlar 8 yaşındayken kemençe çalmaya başlamış. Peki Ekin Uzunlar evli mi, şarkıları neler?

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Kemençe ustası olan Ekin Uzunlar'ın hayatı merak edildi. 21 Ağustos 1991 yılında Trabzon Çaykara'lı bir ailenin çoçuğu olarak İstanbul'da dünyaya gelen Ekin Uzunlar baba tarafından aslen Arnavut kökenli olup annesi Trabzon Çaykaralı'dır. 7 yaşında iki tahtayı birbirine sürterek başlamış olduğu sanat hayatına dayısının desteğiyle resmiyet kazandırarak 8 yaşından itibaren kemençe çalmaya başlamıştır. Günümüz karadeniz otantik müziğiyle batı müziğini sentezleyerek kendi tarzını ortaya koymuştur.

Kat ettiği bu yolda ona en büyük desteği veren, renkli kişiliği, mizahi anlayışı ve sahne performansıyla birlikte yine kendisi olup kemençeyi de kendi kendine öğrenmiştir. Ayrıca Ekin Uzunlar aktif olarak Pera güzel sanatlar lisesi tiyatro bölümü mezunudur. Teona isimli karadeniz grubunda bir süre kemençe sanatçısı olarak çalışmıştır ve bir çok karadenizin önde gelen sanatçılarıyla aynı sahneyi paylaşmıştır.

Onu bugüne kadar bir çok sanatçı ile aynı sahnede gördük Apolas Lermi, Resul Dindar gibi. Son yıllarda duyduğumuz bir çok hit karadeniz şarkısının kemençesi ona ait. Bir çok film ve dizi müziğinde de onu görmek mümkün.Yöresel bir saz olan kemençeyi Batı tarzıyla bütünleştirerek kendi tarzını oluşturan Ekin Uzunlar 2012 yılından beri hayranlarıyla sosyal medya üzerinden şarkılarını buluşturuyor ve her geçen gün daha da büyük kitlelere ulaşmakta.

Kemençeyle sergilediği Jazz performansı, Mustafa Ceceli, Sinan Akçıl gibi isimlerin şarkılarında çaldığı kemençeyle sınırları zorlamaya devam etmektedir. Yakın zamanda sevenleriyle iki yeni single buluşturma hazırlığında olan Ekin Uzunlar'ın adını yakında çok daha fazla duyacağımız kesin.