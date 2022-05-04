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Güney Afrika'da Omicron'un iki yeni alt varyantı ortaya çıktı

Güney Afrika'da Omicron'un iki yeni alt varyantı ortaya çıktı

DSÖ Direktörü Ghebreyesus, "Güney Afrikalı araştırmacılar, BA.4 ve BA.5 olmak üzere iki yeni alt varyant daha keşfetti" dedi.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüsle ilgili karşılaşılan yeni durum hakkında açıklama yaptı.

Açıklama, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'tan geldi.

Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde düzenlenen basın toplantısında, koronavirüse dair son gelişmeler ve küresel aşılamadaki eşitsizliğe değindi.

"Sevindirici olmakla beraber..."
Haftalık küresel koronavirüs ölümlerinde düşüşün sürdüğünü belirten Ghebreyesus, "Mart 2020'den bu yana haftalık en düşük koronavirüs kaynaklı can kaybı görüldü. Bu eğilim sevindirici olmakla beraber manzaranın tamamını göstermemektedir." dedi.

İki yeni alt varyant daha keşfedildi
Koronavirüs varyantlarından ötürü DSÖ'nün Amerikalar ve Afrika Bölgesi'nde vaka artışlarının yükseldiğini dile getiren Ghebreyesus, "Omicron varyantını tespit eden Güney Afrikalı araştırmacılar, BA.4 ve BA.5 olmak üzere iki yeni alt varyant daha keşfetti.

Güney Afrika'da son günlerdeki vaka artışlarının sebebinin bu varyantlar olduğu bildirildi." diye konuştu.

"Aşılamalar, ağır hastalık ve ölümlere karşı koruyor"
Ghebreyesus, bu alt varyantların diğerlerine kıyasla ağır hastalık ve ölümlere sebep olup olmadığına dair kesin bir bilgi bulunmadığını belirterek, "Erken verilerin gösterdiğine göre koronavirüs aşılamaları, ağır hastalık ve ölümlere karşı koruyucu nitelikte." dedi.

"Birçok ülkede virüsün ne şekilde evrileceğini göremiyoruz"
Koronavirüsün yeni varyantlarına karşı en iyi korumanın DSÖ'nün küresel aşılama hedefinin gerçekleşmesi ve sosyal mesafe olduğunun altını çizen Ghebreyesus, şu ifadeleri kullandı:

"Vaka testleri ve genetik sıralama da önem taşımaktadır. Güney Afrika'nın BA.4 ve BA.5 alt varyantlarını tespit etmesi, birçok ülkenin durdurduğu genetik sıralamaya hala devam etmesi sayesindedir. Diğer birçok ülkede bu virüsün ne şekilde evrileceğini göremiyoruz."

Yüksek fiyat nedeniyle satın almaktan vazgeçti
AA'nın haberine göre; Ghebreyesus, koronavirüs aşıları ve virüse karşı etkili ilaçların orta ve düşük gelirli ülkelerde hala erişilemez olduğuna dikkati çekerek, yüksek fiyatlar nedeniyle birçok ülkenin koronavirüs ilaçlarını satın almaktan vazgeçtiğini kaydetti.

Ukrayna'da sağlık merkezlerine 186 saldırı yapıldı
Rusya ile savaşın sürdüğü Ukrayna'da sağlık hizmetlerinin durumunun kötüleştiğine işaret eden Ghebreyesus, yarın "Ukrayna için Uluslararası Bağışçılar Konferansı"na katılmak üzere Polonya'ya gideceğini açıkladı.

Ghebreyesus, DSÖ verilerine göre, Ukrayna'da savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana sağlık merkezlerine 186 saldırı yapıldığını belirtti.

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