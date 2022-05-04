Dünyaca ünlü Uncharted filminde 'PKK' skandalı!

ABD yapımı aksiyon-macera filmi Uncharted, konusundan ziyade skandallarıyla gündeme geliyor. Hollywood filmi Uncharted daha önce Filipinler'de yasaklanırken filmde, terör örgütü PKK'nın da propagandası yapıldı.

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Bir hazine avını konu alan ve daha önce oyunları da piyasaya sürülen 2022 yapımı Hollywood filmi Uncharted, aksiyon dolu sahnelerinden çok skandallarla gündeme geldi.

PKK propagandası yaptılar

Filmin başlarında yer alan bir sahnede, ABD'nin New York şehri olduğu belirtilen konumda yürüyen karakterin ardında yer alan duvarda terör örgütü PKK ve örgütün Suriye kolu YPG'nin isimlerinin yazılı olduğu görüldü.

'Çin propagandası' nedeniyle Filipinler'de de yasaklanan filmde, PKK propagandasının da yer alması izleyicilerin tepkisini çekti.

Filipinler'de de yasaklandı

Öte yandan filmin bir sahnesinde, Çin'in Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'ini üzerinde hak iddia ettiği ve bu bölgeyi 9 kesik çizgi ile gösterdiği tartışmalı haritaya yer verildiği gerekçesiyle Filipinler'de yasaklandı.