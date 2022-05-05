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Suriye'de çıkartılan genel af sonrası bazı mahkumlar salıverildi

Suriye'de çıkartılan genel af sonrası bazı mahkumlar salıverildi

Suriye'de Esad rejimi, Şam'da bulunan Sednaya Askeri Hapishanesi'ndeki bazı tutukluları serbest bıraktı. Serbest kalan mahkumların bazılarının akıl sağlığını kaybettiği öğrenildi.

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2011'de Arap Baharı'nı yaşayan ülkelerden biri olan Suriye'de halk ayaklanmış, sonuçları tüm dünyayı etkileyecek bir iç savaş meydana gelmişti.

Ağır sonuçları olan iç savaşın ardından koltuğunu koruyan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, geçtiğimiz gün 11. kez genel af çıkarttı.

Akıl sağlıklarını kaybettiler
Çıkartılan affın ardından Şam'da bulunan Sednaya Askeri Hapishanesi'ndeki bazı tutuklular serbest bırakıldı.

Yıllarca ve serbest bırakılan tutuklulardan bazılarının akıl sağlığını ve hafızasını kaybettiği tespit edildi.

Aileler büyük sevinç yaşadı
Öte yandan aileler hapishane önünde yakınlarına kavuşmak için kalabalık oluşturdu.

Yakınlarına kavuşan aileler büyük sevinç yaşadı.

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