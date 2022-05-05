Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid final biletini kaptı

Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Manchester City’ye 4-3 yenilen Real Madrid, Santiago Bernabeu’da mucizeye imza attı. Maçın 73. dakikasında 1-0 (toplamda 5-3) geriye düşen Real Madrid, son dakikalarda bulduğu iki golle maçı önce uzatmaya götürdü, ardından uzatmalardaki penaltı golüyle 3-1 kazanarak finalde Liverpool’un rakibi oldu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan son yarı finalde Real Madrid kendi sahasında Manchester City'yi ağırladı.

Real Madrid, 4-3 kaybettiği UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçının rövanşında Manchester City'yi 3-1 yenerek finale yükseldi.

Maçtan önemli anlar

Kazandığı 13 kupayla Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının en başarılı takımı Real Madrid, geçen yıl Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk finalini oynayan Manchester City'nin karşısında ilk yarıyı golsüz tamamladı.

Manchester City, 73. dakikada Riyad Mahrez'in golü ile 1-0 öne geçti.Real Madrid, 90. dakikada Rodrygo ile eşitliği yakaladı. Bir dakika sonra Rodrygo bir gol daha atarak maçı uzatmalara taşıdı.

Uzatmalarda Real Madrid, Karim Benzema ile penaltıdan 95. dakikada bir gol daha buldu ve maçı 3-1 kazarak adını finale yazdırdı.

Benzema’dan 15 gol

Bu sezon oynadığı 43 maçta 43 gole imza atan Karim Benzema, bu kulvarda ise 15. golünü atarak takımının finale yükselmesinde büyük pay sahibi oldu.

Liverpool-Real Madrid finali Fransa'da oynanacak

Bu sonuçla, İspanyol takımı Real Madrid ile İngiliz takımı Liverpool finalde karşılaşacak.

AA'nın haberine göre, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından St. Petersburg kentinden alınan 2022 Şampiyonlar Ligi finaline Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France ev sahipliği yapacak.