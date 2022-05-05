Ertuğrul Özkök'e canlı yayında 'Ekrem İmamoğlu yandaşı mı oldun?' diye sorunca...

Cengiz Semercioğlu programına konuk ettiği Ertuğrul Özkök'e 'Ekrem İmamoğlu'nun yandaşı mı oldun' diye sorunca bakın ne yanıt aldı.

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turu ve mitingleri gündeme oturdu. O gezi kadar geziye katılan gazeteciler de eleştirilerle yüzyüze geldi. O isimlerden biri de Ertuğrul Özkök'tü...

Cengiz Semercioğlu'nun TV100'deki programına konuk olan Ertuğrul Özkök, geziyi yorumlarken 'İmamoğlu'nun yandaşı mı oldun' sorusuyla karşılaştı. Özkök şu yanıtı verdi:

-Ben yandaş değilim, beni alsa Tayyip Erdoğan orada da yandaş olmam. Yandaş kelimesini sevmem, bir gazetecinin bir partiyi destekleme hakkı da vardır. İktidarı desteklemekte şerefli bir iştir muhalefeti de. Yeter ki demokratik, eşit bir ortam olsun.