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CHP

Kemal Kılıçdaroğlu evinde elektriksiz geçen 7 gününün özel anlarını paylaştı

2022 yılı başında gelen elektrik faturası zamlarını protesto etmek için üç aydır elektrik faturasını ödemeyen ve elektriği kesilen Kemal Kılıçdaroğlu 7 günlük elektrik kesintisinde yaşadıklarının özetinin kısa filmini paylaştı.

Zamları protesto etmek için faturası ödemeyen ve oturduğu binadaki şalteri indirilen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, elektriksiz geçen yedi günün özetini içeren bir video paylaştı.

Zamlara tepki olarak elektrik faturasını ödemeyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun evinin elektriği 21 Nisan günü kesilmişti. Yedi gün karanlıkta kalan, elektriği olmayan birçok aileyi ziyaret eden, evinde üniversite öğrencilerini lüks ışığında ağırlayan Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Kılıçdaroğlu, paylaşımına şu notu düştü: Ülkemin yoksulları, yok sayılanları için bir yola çıktım. Halkımızı aydınlığa çıkarma yoludur bu. Yedi karanlık gecede, mücadelemin sıradaki adımlarını düşündüm. Kolay olmayacak biliyorum. Ama şunu da herkes bilsin: Vatanı satanlarla mücadele sert olur.

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