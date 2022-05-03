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Mülteciler İstanbul'da yolları kapattı! Bayramda eğlence görüntüleri olay oldu

İstanbul’un farklı noktalarından çekilen videolarda ortaya çıkan görüntüler tartışma konusu oldu. Kentin sembol noktalarında, mültecilerin kalabalık gruplar şeklinde eğlendiği görüldü.

İstanbul’da kentin farklı noktalarında çekilen görüntüler sosyal medyada tartışma yarattı. İstanbul’da Kadıköy Moda, Sultanahmet Meydanı ve Yenikapı Sahil gibi kentin sembol noktalarında kalabalık mülteci gruplarının yürüyüş yollarını kapatarak eğlendiği görüldü. Görüntülerde ise erkeklerin yoğunlukta olması dikkat çekti.

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