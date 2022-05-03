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Trabzonspor kutlamasını paylaşan FIFA'ya Demet Akalın'dan yanıt gecikmedi: Çağırsaydınız...

FIFA'nın resmi Twitter hesabından Trabzonspor'un şampiyonluk kutlama görüntülerini paylaşmasının ardından ünlü şarkıcı Demet Akalın da Twitter hesabından bir yorumda bulundu.

FIFA'nın resmi Twitter hesabı üzerinden Trabzonspor’un şampiyonluk kutlama görüntülerini, "38 yıl sonra ilk şampiyonluğunuzu kazandığınızda..." mesajıyla paylaşmasının ardından ünlü şarkıcı Demet Akalın da Twitter hesabından söz konusu tweet'i alıntılayarak bir paylaşımda bulundu.

Paylaşılan görüntülerde Demet Akalın'ın seslendirdiği Kulüp şarkısının çalındığı kutlama anları yer alıyordu. Demet Akalın Twitter hesabından FIFA'nın paylaşımını alıntılayarak "Waow FIFA paylaşmış. Çağırsaydınız canlı okurdum" yorumunu yaptı. Akalın'ın paylaşımına çok sayıda beğeni, yorum ve retweet geldi.

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