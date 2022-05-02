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POLİTİKA

Ali Babacan bombanın pimini çekti 6'lı Masa'nın ortasına bıraktı! 'Vatandaştan bize güvenir mi!'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 6 muhalefet liderinin oluşturduğu masayı dağıtacak çıkışı yaptı. Babacan, "6 genel başkan ayrı ayrı şeyler söylüyor. Böyle bir tablo güven oluşturabilir mi? Vatandaştan destek alabilir mi Mümkün değil” dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan 6'lı Masa'yı dağıtacak açıklamaları peş peşe yapmaya başladı. Önce çıkıp "Seçime biz DEVA Partisi olarak tek başımıza gireceğiz" açıklaması yapan ali Babacan, şimdi de “6 genel başkan ayrı ayrı şeyler söylüyor. Böyle bir tabloda vatandaş bize güvenir mi?" diye sordu. Böylece 6'lı Masa'da işlerin öyle anlatıldığı gibi gitmediği ortaya çıktı. 

Ali Babacan, Millet İttifakı'nda işlerin yolunda gitmediğini Özlem Gürses'in  YouTube kanalında itiraf etti. Babacan, "Şimdi 6 partinin ortak Cumhurbaşkanı adayı bugün özelleştirmeyle ilgili ne söyleyecek? Diyelim ki bugün adayımız şu diye açıklasak" diyen Babacan, Özlem Gürses'in gazetecinin "Kılıçdaroğlu bugün 'kamulaştırma' dedi" şeklindeki hatırlatması üzerine şu itirafta bulundu:

"Evet belki başka bir genel başkana sorsanız başka bir şey diyecek. Başka genel başkana sorsanız başka bir şey söyleceyecek. Cumhurbaşkanı adayı da başka bir şey söyleyecek. Böyle bir tablo vatandaştan destek alır mı? Böyle bir tablo vatandaşın güvenini oluşturabilir mi? Mümkün değil yani.."

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