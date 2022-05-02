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Cem Küçük'ten bomba Gezi davası ve Osman Kavala çıkışı! İddianame bomboş...

CEM Küçük'ten Gezi davası ve Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla ilgili bomba çıkış geldi. Cem Küçük, "Yıllarca FETÖ'yle ilgili binlerce araştırma yaptım Kavala'nın adına hiç denk gelmedim, uydurma olduğunu düşünüyorum" dedi.

Gazeteci Cem Küçük, Habertürk canlı yayınında Gezi Parkı Davası'nda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen iş insanı Osman Kavala'yla ilgili "Ben yıllarca FETÖ'yle ilgili binlerce araştırma yaptım. Hiçbir dosyada Kavala'nın adına denk gelmedim FETÖ'yle ilgili. Uydurma olduğunu düşünüyorum" dedi. 

Gezi hükümeti çalışamaz hale getirmek için darbe girişimidir
"Gezi seçilmiş meşru hükümeti çalışamaz işlemez hale getirmek için yapıldı. Gezi bir darbe girişimidir. Net böyledir. AK Parti bu işten haklı çıkmıştır" diyen Küçük, Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının ise ağır olduğunu söyledi. Küçük ardından da şöyle konuştu: 

"15 Temmuz'u yapanlara da ağırlaştırılmış müebbet verildi. Osman Kavala'ya da aynısı verildi. Gezi iddianamesini okudum, içi bomboştu. Osman Kavala'nın masum olduğuna inananlardan değilim ama tutuksuz yargılanabilirdi. Bu cezanın çok ağır olduğunu düşünüyorum."

"Başka bir suçtan olduğu iddia edilip 15 Temmuz eklendi. Ben yıllarca FETÖ'yle ilgili binlerce araştırma yaptım. Hiçbir dosyada Kavala'nın adına denk gelmedim FETÖ'yle ilgili. Uydurma olduğunu düşünüyorum. Casusluktan beraat etti."

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