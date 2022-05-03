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POLİTİKA

Berat Albayrak gözyaşlarını tutamadı babası Sadık Albayrak horon oynadı

İhlas Haber Ajansı

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Trabzonspor’un şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından gözyaşlarını tutamadı.

Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında Trabzonspor sahasında Antalyaspor’u konuk etti. Karşılaşmayı eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da babası Sadık Albayrak ile birlikte izledi.

Bordo-mavililer, şampiyonluk için ihtiyacı olan 1 puanı almasıyla Süper Lig’de bitime 3 hafta kala resmi olarak şampiyonluğunu ilan etmesiyle Berat Albayrak da gözyaşlarını tutamadı.

Sevinç göz yaşlarıyla babası Sadık Albayrak’ın horon oynamasını izleyen Albayrak’ın bu anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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