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Feryat figan ağladı! Annesinin mezarının başında Murat Övüç ağıt yaktı

Fenomen Murat Övüç, Ramazan bayramında sabah erken saatlerde annesinin mezarını ziyarete gitti. Övüç, anne ve babasının mezarlığına çökerek ağıt yaktı.

Ünlü fenomen Murat Övüç, her fırsatta annesine olan düşkünlüğünü dile getiriyordu. Her dini gün ve Cuma günleri annesinin hayır duası almaya giden Övüç, o anları da sosyal medya hesabında paylaşmayı ihmal etmiyordu. Övüç, geçtiğimiz yıl Haziran ayında annesini kaybederek, büyük bir acı yaşadı. Bayramda annesinin mezarını ziyaret eden Övüç, o anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

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