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Pençe Kilit operasyonunda 63 terörist öldürüldü MSB operasyon anlarını paylaştı

Pençe-Kilit Operasyonda 2 terörist daha etkisiz hâle getirildi ve böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 63’e yükseldi.

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu'nun planlandığı gibi devam ettiği, bölgede 2 teröristin daha etkisiz hale getirilmesi ile birlikte bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının 63'e yükseldiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından operasyonun detayları hakkında yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Teröristlerin sığınak, barınak, mağara ve mühimmat depoları Kahraman Topçularımız tarafından vuruluyor. Bölgede 2 terörist daha etkisiz hale getirildi ve böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 63’e yükseldi" denildi.

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