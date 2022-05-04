'Suriye Yükseliş Partisi' skeciyle Röportaj Adam olay oldu! Suriyeli göndermesi yaptı

Röportaj Adam olarak tanınan Mahsun Karaca'nın sosyal medya hesabından "Yıl 2050" başlığıyla paylaştığı video gündem oldu.

Türkiye'de Ramazan bayramının birinci ve ikinci gününde çeşitli noktalarda çekilen görüntüler sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Yabancı uyrukluların sahillerdeki görüntüleri ve Afganistan bayrakları açtığı görüntüler gündeme damga vurdu. Röportaj Adam olarak tanınan Mahsun Karaca da sosyal medya hesabından video paylaşarak sığınmacı konusuna göndermede bulundu. Karaca'nın "Yıl 2050" başlığıyla paylaştığı video gündem oldu: