Bayramlaşmaya giden AK Partili Başkan Murat Aydın'a sert tepki! Terk etmek zorunda kaldı

AK Partili Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ve beraberindeki heyet bayramlaşmaya gittiği mahallede vatandaşların sert tepkisiyle karşılaştı. Yaşananlar sonrasında başkan ve heyet mahalleyi terk etmek zorunda kaldı.

Beykoz'a bağlı Zerzevatçı Mahallesi'ne bayramlaşma için gelen AK Partili Belediye Başkanı Murat Aydın ve beraberindeki partili grup büyük tepkiyle karşı karşıya kaldı. AK Partili belediye meclisi üyeleri, AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Hanefi Dilmaç ve AK Parti ilçe teşkilatı üyeleri ile birlikte mahalleye ziyarete giden Murat Aydın’a mahalle sakinleri büyük tepki gösterdi. Bölgenin imar sorununun çözülmemesi nedeniyle tepkili olan grubun öfkesi karşısında Başkan Aydın ve beraberindekiler mahalleyi terk etmek zorunda kaldı.



"AK Parti’ye %67 oy oranı çıkan mahalle"

Mahalle sakinleri ‘’Bunlarda hiç utanma yok. Hakkını arayan komşularımızı provokatörlük yapmakla suçlayacak kadar halktan kopmuşlar. İçlerinden bazı meclis üyelerinin başka mahallelerdeki kendi arazilerini yeşil alandan çıkarmak için ne numaralar çektiklerini, bizim sorunlarımız için parmaklarını dahi kıpırdatmadıklarını biliyoruz. Her seçimde AK Parti’ye yüksek oranda destek veren bu mahalle, en büyük kazığı da AK Parti’den yemiş oldu. Son yerel seçimlerde AK Parti’ye %67 oy oranı çıkan mahallemize Beykoz Belediye başkanı hiç hizmet etmediği gibi, burada birçok yıkım yaparak insanlarımızı mağdur etmiştir. 45 mahalle içinde tek koruma alanı ilan edilen ve çözümsüzlüğe mahkûm edilen mahallemiz, seçim öncesi imar sorununuzu çözeceğim diye söz veren Murat Aydın ve AK Parti tarafından adeta cezalandırılmıştır. Bundan sonra AK Parti’ye oy vermek mi, tövbe..’’ dedi.



Muhtardan açıklama

Zerzevatçı Köyü Muhtarı Emre Çankaya’dan konuyla ilgili basın açıklaması yaptı. Çankaya yaptığı açıklamada "Kamuoyuna saygıyla duyurulur Bayramın 2. Günü, Beykoz Belediye Başkanımız Sayın Murat Aydın’ın mahallemizi ziyaretleri sırasında bir takım olayların yaşandığına ilişkin sosyal medya mecralarında çeşitli görüntüler ve asılsız ifadeler yayınlanmıştır. Zerzevatçı Mahalle muhtarlığı olarak, bu görüntülere yönelik yaşanan tartışmaların ve art niyetli kişilerin oluşturabilecekleri muhtemel bilgi kirliliğinin önüne geçmek amacıyla bu açıklamayı yapma zaruretimiz doğmuştur." ifadelerine yer verdi.



"Küçük çaplı bir tartışma"

Çankaya açıklamasında "Her bayram olduğu gibi bu bayramda da, geleneksel pilav günümüz de Beykoz Belediye Başkanımız Sayın Murat Aydın ve ekibini misafir olarak ağırladık. Her yerde olduğu gibi mahallemizde de Belediye Başkanımız halkın sorunlarını dinlemiş ve onlarla sohbet ederek, bayramlaşmıştır. Bu sohbet sırasında, bölgemizde yasalardan kaynaklı olarak bazı sorunlarda konuşuldu. Bazı vatandaşlarımızın bu esnada tepkilerini dile getirmesi sonucu, küçük çaplı bir tartışma yaşanmıştır. Beykoz Belediye Başkanımız Sayın Murat Aydın’ı mahallemizde ağırladığımız sırada, belediye yetkilileri ve vatandaşlarımız arasında fiziki müdahale yaşandığına ilişkin ifadelerin tamamı asılsızdır. Muhtarlığımız, devletimizin bütün kurumlarıyla iş birliği içinde mahallemize hizmet etmeye devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla bildiriyor, bu vesile ile tüm Beykoz halkının Mübarek Ramazan Bayramını bir kez daha tebrik ediyorum." dedi.