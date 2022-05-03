BIST 2.431
DOLAR 14,87
EURO 15,69
ALTIN 890,57
YEREL

Arkadaşları sosyal medya için çekim yaparken ehliyetsiz sürücü fırına daldı

İhlas Haber Ajansı

Gaziosmanpaşa'da ehliyeti olmayan genç, direksiyon hakimiyetini kaybederek kiraladıkları otomobille ekmek fırına daldı. Kaza anında araçta bulunanların camdan sarkarak sosyal medya için görüntü çektiği kaza öncesi ve kaza anı kameralara yansıdı.

Kaza, önceki gün saat 17.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kiralık olduğu öğrenilen araçla arkadaşları ile gezmeye çıkan ehliyetsiz sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek sokak üzerinde bulunan bir fırına daldı.

Kazanın olduğunu görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza yapan araçta bulunan 4 kişi ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Fırın çalışanlarının ve sürücünün panik yaşadığı kazada yaralanan olmadı.

Olay anı kamerada
Otomobilin içinde bulunan gençlerden biri kaza olmadan saniyeler öncesini ve kaza anını hem cep telefonuna kaydedip daha sonra da sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntülerde gençlerin camlardan sarkarak yüksek sesle müziğe eşlik ettikleri görülüyor. Kaza anı ile ilgili ekmek fırınının güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise, içeride 4 kişinin konuştuğu ve otomobilin bir anda içeri girdiği görülüyor. Kazadan hemen sonra otomobil içindeki gençlerinde çıktıkları görülüyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
YouTuber Nurgül Türk'e taciz şoku! Cinsel organını işaret edip...
YouTuber Nurgül Türk'e taciz şoku! Cinsel organını işaret edip...
Ceset torbasındaki kişinin ölmediği anlaşıldı o anlar kamerada
Ceset torbasındaki kişinin ölmediği anlaşıldı o anlar kamerada
Trabzonspor kutlamasını paylaşan FIFA'ya Demet Akalın'dan yanıt gecikmedi: Çağırsaydınız...
Trabzonspor kutlamasını paylaşan FIFA'ya Demet Akalın'dan yanıt gecikmedi: Çağırsaydınız...
Netflix Erşan Kuneri fragmanı yayınlandı! Cem Yılmaz dizide erotik sinema yapımcısını oynuyor
Netflix Erşan Kuneri fragmanı yayınlandı! Cem Yılmaz dizide erotik sinema yapımcısını oynuyor
Ünlü şarkıcı canlı yayında yere kapaklandı! Düştüğü yerden kalkamadı: Seyirci şaştı kaldı
Ünlü şarkıcı canlı yayında yere kapaklandı! Düştüğü yerden kalkamadı: Seyirci şaştı kaldı
Berat Albayrak gözyaşlarını tutamadı babası Sadık Albayrak horon oynadı
Berat Albayrak gözyaşlarını tutamadı babası Sadık Albayrak horon oynadı
Rusya yine sivilleri vurdu. Bu sefer hedef 100 yıllık tarihi okul oldu
Rusya yine sivilleri vurdu. Bu sefer hedef 100 yıllık tarihi okul oldu
Sultangazi'de çocuğa hırsızlık yaptırdılar! Akıl almaz taktik o anlar kameralara yansıdı
Sultangazi'de çocuğa hırsızlık yaptırdılar! Akıl almaz taktik o anlar kameralara yansıdı
Ukrayna Ordusu Salavat-ı Şerif okuyarak Ramazan Bayramı'nı kutladı
Ukrayna Ordusu Salavat-ı Şerif okuyarak Ramazan Bayramı'nı kutladı
Feryat figan ağladı! Annesinin mezarının başında Murat Övüç ağıt yaktı
Feryat figan ağladı! Annesinin mezarının başında Murat Övüç ağıt yaktı