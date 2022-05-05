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Kürtçe tabela önünde çirkin paylaşımda bulunan 4 öğretmen hakkında karar verildi

Kürtçe tabela önünde çirkin paylaşımda bulunan 4 öğretmen hakkında karar verildi

Erzurum'un Karayazı ilçesinde, Kürtçe tabela önünde tepki çeken paylaşımda bulunan 4 öğretmen açığa alındı.

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Karayazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kişisel sosyal medya hesaplarında ilçe giriş tabelası önünde yayınlamış oldukları görselden dolayı öğretmenler hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığını hatırlattı.

Çiçek, tahkikat sonuçlanana kadar söz konusu öğretmenlerin açığa alındığını bildirdi.

Karayazı ilçesi girişindeki Kürtçe ve Türkçe "Hoş geldiniz" yazılı tabela önünde uygunsuz fotoğraf çekerek sosyal medyadan paylaştıkları belirtilen 4 öğretmen hakkında 3 Mayıs'ta Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce adli ve idari soruşturma başlatılmıştı.

İfadelerinde ne demişlerdi?
Söz konusu öğretmenler, verdikleri ifadelerde, hareketin Kürtçe’ye yönelik olmadığını savunmuştu. Tabelanın Kürtçe bölümünü kapatarak el hareketi yapan öğretmenler, savunmalarında “Tayinlerimizin çıkma dönemine yaklaştığımızı ve bir daha Karayazı’ya dönmeyeceğimizi vurgulamak istedik” demişlerdi.

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