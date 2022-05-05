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Kozan'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kozan'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Adana’nın Kozan ilçesinde evinin önünde sırtından silahla vurulan Zafer Çamur isimli vatandaş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Kozan'da bir kişi evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olay Şevkiye Mahallesi'nde saat 23.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Zafer Çamur isimli kişi evine girdiği esnada kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

Sırtından yaralanan Zafer Çamur Kozan Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Zafer Çamur kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ihbarı üzerine Zafer Çamur'un silahlı saldırıya uğradığı evine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak cinayeti işleyen kişi veya kişilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Zafer Çamur'un Kozan'da bir mobilya dükkanı olduğu öğrenildi.

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