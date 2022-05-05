Nisan ayı enflasyonu açıklandı ENAG'ın enflasyonu uçtu

ENFLASYON rakamları açıklandı. ENAG'a göre yıllık enflasyon yüzde 156,86 olarak açıklandı. Nisan ayı enflasyonu ise yüzde 8,68 olarak açıklandı. TÜİK'in açıklamasına göre ise yüzde 69,97.

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Nisan ayı enflasyonu bağımsız kuruluş ENAG'a göre yüzde 156,86 olarak açıklandı. TÜİK'in açıkladığı resmi rakamlara göre ise 69,97 olarak gerçekleşti. Nisan ayı enflasyonu TÜİK'e göre ise 7,25.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) nisan ayına ilişkin enflasyon hesaplamasını paylaştı. Buna göre, enflasyon nisan ayında aylık bazda yüzde 8,68 arttı, son 12 aylık artışı ise yüzde 156,86 olarak gerçekleşti.

TÜİK'ten onay almak zorunda olacak

Her ay TÜİK'ten önce kendi araştırma yöntemleriyle enflasyonu açıklayan ENAG'ın düzenlenen yeni yasayla yaptırıma maruz kalacağı konuşuluyor.

TÜİK tarafından üretilen istatistiklere alternatif oluşturacak şekilde istatistiki sonuçlar içeren araştırmalar kamuoyuna açıklanmadan önce bunların kapsamı, örnekleme yöntemi, örnek hacmi, veri derleme yöntemi ve uygulama zamanını gösteren metodolojisi onaylatılmak üzere TÜİK'e başvurulacak.