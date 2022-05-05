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Cem Madra kimdir kaç yaşında neden öldü, hastalığı neydi?

Cem Madra kimdir kaç yaşında neden öldü, hastalığı neydi?

Açık Radyo’nun kurucularından etnolog, belgeselci ve kütüphaneci Cem Madra hayatını kaybetti. Cem Madara’nın hayatını kaybetmesinden sonra Cem Madra’nın hayatı, biyografisi merak ediliyor. Peki Cem Madra kimdir? Cem Madra nereli ? Cem Madra kaç yaşındaydı? Cem Madra ne iş yapıyordu, mesleği neydi?

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 Açık Radyo'nun kurucularından etnolog, belgeselci ve kütüphaneci Cem Madra, 4 Mayıs 2022 tarihinde hayatını kaybetti. Peki, Cem Madra kimdir? Cem Madra neden öldü? Cem Madra'nın hastalığı neydi? Detaylar haberimizde…

Yazar ve akademisyen Ömer Madra'nın oğlu, Açık Radyo'nun kurucularından Cem Madra hayatını kaybetti. Madra’nın ölüm haberi, Açık Radyo’nun Twitter hesabından şu ifadelerle duyuruldu: “Radyomuzun kurucularından, programcımız, dostumuz, etnolog, belgeselci ve kütüphaneci Cem Madra’yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Açık Radyo’ya sayısız katkıda bulunmuş olan dostumuzun ailesine, tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz.” Cem Madra'nın hastalığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Açık Radyo
Açık Radyo, 13 Kasım 1995 tarihinde İstanbul ili ve çevresine yayın yapmak amacıyla açılmış olan bölgesel, bağımsız ve kâr amacı gütmeyen radyo istasyonu. İstanbul ve çevresine FM 95 Mhz bandı üzerinden yayın yapmaktadır.

Cem Madra kimdir: Yazar Ömer Madra'nın oğlu ve Açık Radyo'nun kurucusu Cem Madra'nın 4 Mayıs 2022'de hayatını kaybettiği bildirildi. Vefat haberi, Açık Radyo'nun Twitter hesabından, "Radyomuzun kurucularından, programcımız, dostumuz, etnolog, belgeselci ve kütüphaneci Cem Madra'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Açık Radyo'ya sayısız katkıda bulunmuş olan dostumuzun ailesine, tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz." sözlerine yer verilerek yapıldı.

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