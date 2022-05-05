BIST 2.473
DOLAR 14,85
EURO 15,76
ALTIN 902,85
HABER /  GÜNCEL
ADV En özel Anneler Günü Hediyesi Pandora'da

Koronavirüs cezaevleri izinleri bitiyor! Dönmeyen kaçak sayılacak

Koronavirüs cezaevleri izinleri bitiyor! Dönmeyen kaçak sayılacak

Bugüne kadar 12 defa uzatılan açık cezaevi izinleri 31 Mayıs’ta son bulacak. Cezaevine dönmeyenler firari sayılacak ve haklarında yakalama kararı çıkarılacak.

Abone ol

Bugüne kadar 12 defa uzatılan açık cezaevi izinlerinin 31 Mayıs’ta son bulacak olmasının ardından gözler izinlerin yeniden uzatılıp uzatılmayacağına çevrildi. AK Parti kaynakları, yapılan son toplantılarda, salgının etkisinin azalması ve vaka sayılarının düşmesi sebebiyle izinlerin yeniden uzatılmasına lüzum olmadığını yönünde karar alındığını ifade etti.

Salgın izninden bugüne kadar 200 bin mahkûm faydalandı. 31 Mayıs’tan sonra alınan kararda herhangi bir değişiklik olmaması durumunda yaklaşık 80 bin kişinin yeniden cezaevine döneceği belirtildi.

Türkiye gazetesinden Ebru Karatosun'un haberine göre; hükümlülere cezalarının geri kalanını çekmesi gerektiği tebligatla bildirilecek. Cezaevine dönmeyenler firari sayılacak ve haklarında yakalama kararı çıkarılacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Hıdırellez mesajları resimli yeni hıdırellez bayramı kutlama sözleri
Hıdırellez mesajları resimli yeni hıdırellez bayramı kutlama sözleri
Mehmet Cengiz 5'li çete tabirine çıldırdı: Ne çetesi kardeşim? Buna isyan ediyorum
Mehmet Cengiz 5'li çete tabirine çıldırdı: Ne çetesi kardeşim? Buna isyan ediyorum
Cem Madra kimdir kaç yaşında neden öldü, hastalığı neydi?
Cem Madra kimdir kaç yaşında neden öldü, hastalığı neydi?
Nagehan Alçı Ekrem İmamoğlu'nun otobüsüne bindi tepki yağdı: Ekrem Bey hayatının hatasını yaptı
Nagehan Alçı Ekrem İmamoğlu'nun otobüsüne bindi tepki yağdı: Ekrem Bey hayatının hatasını yaptı
Ekrem İmamoğlu Erdoğan'ın İBB'den Beştepe'ye uzanan serüvenini yenilemek istiyor
Ekrem İmamoğlu Erdoğan'ın İBB'den Beştepe'ye uzanan serüvenini yenilemek istiyor
Cem Madra hayatını kaybetti neden öldü ölüm nedeni nedir?
Cem Madra hayatını kaybetti neden öldü ölüm nedeni nedir?
Kürtçe tabela önünde çirkin paylaşımda bulunan 4 öğretmen hakkında karar verildi
Kürtçe tabela önünde çirkin paylaşımda bulunan 4 öğretmen hakkında karar verildi
Şişli'de ünlü bir bankanın kadınlar tuvaletinde mikro kamera çıktı
Şişli'de ünlü bir bankanın kadınlar tuvaletinde mikro kamera çıktı
Mülteci kışkırtmasının altında yeni Gezi olayları iddiası! İç savaş çıkacak
Mülteci kışkırtmasının altında yeni Gezi olayları iddiası! İç savaş çıkacak
Kozan'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Kozan'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü