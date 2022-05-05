Mehmet Cengiz 5'li çete tabirine çıldırdı: Ne çetesi kardeşim? Buna isyan ediyorum

Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, Kılıçdaroğlu'nun 5'li çete suçlamasına tepki göstererek, "Ulaştırma Bakanlığı 38 adet yap işlet devret ihale yaptı. Ben yalnız 2’sinden iş almışım." diye cevap verdi.

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İş insanı Mehmet Cengiz, Mardin Mazıdağı Eti Gübre İşletmesi’nde tv100’e çok özel açıklamalarda bulundu. Dev tesiste yaptığı yatırımları anlatan Mehmet Cengiz, aldığı ihalelerden, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yaptığı davete, İstanbul Havalimanı’ndaki yatırımlardan, 5’li çete yakıştırmalarına, millete küfür etti iddialarından, siyasete bakışına kadar tüm merak edilenlere yanıt verdi.

Tv100’de yayınlanan Cengiz ile Ahtapot programında Ertuğrul Özkök ve Cengiz Semercioğlu sordu, iş insanı Mehmet Cengiz tek tek yanıtladı. İşte Mehmet Cengiz’in hakkındaki tüm sorulara verdiği Türkiye’nin gündemine oturacak açıklamaları:

Mazıdağı’nda 4 bin kişiye istihdam

Burada 5 fabrika var, bu fabrika dünyada az olan belki ilk ya da 3 tanesinden birisi. Atık olan malzemeyi de ekonomiye kazandırmanın heyecanının yaşadık burada. Bunu da başardık. Burası inşaat halindeyken 5 bin kişi çalıştı. Dünyanın çeşitli bölgelerinden 130 yabancı mühendisimiz görev yaptı. Dünyanın en büyük proje firmaları ile birlikte çalıştık. Şu anda en az 4 bin çalışanımız var. Her hafta Mazıdağı’na 50 milyon lira geliyor. Bu ekonomiyi görüyorsunuz, Mazıdağı ilk geldiğimizde çok kötü bir yerleşim yeriydi, şimdi burası gelişiyor. Bizim özelliğimiz fabrika bölgelerimizde oradaki esnaftan alışveriş yapıyoruz. Oranın ekonomisini kalkındırmaya çok dikkat ediyoruz. O yörenin insanını eğitiyoruz, yetiştiriyoruz. Burada çok güzel tesisler kurduk. Ben doğudan çok memnunum. Diyarbakır’da Siirt’te Adıyaman’da… Ben buraya PKK zamanında girdim, arkadaşlarım ‘Deli misin? orada yatırım yapılır mı?’ diyordu. Herkesi davet ediyorum Güneydoğu’ya burası Türkiye’nin kalbidir.

“İstanbul Havalimanı’na 25 Milyar Euro ödeyeceğiz”

Bizim işlerimizde inşaatın payı yüzde 8 ila 6 arasında değişiyor ciromuzda. İstanbul Havalimanı 5 ortak aldık. 10 milyar 200 milyon Euro’luk yatırım yapacağız. Yine 2 milyar Euro kira ödeyeceğiz. Bunu topluyorlar 32 milyar Euro yapıyorlar hem bana yazıyorlar hem diğer ortaklarıma yazıyorlar. Yahu kardeşim bizim burada aldığımız iş adamı başı 2 milyar Euro ve bunu başardık. Toplam 8 milyar Euro para harcadık. İstanbul Yeşilköy Havalimanı bizden önce kaç para kira ödüyordu? 130 Milyon Euro. Ben ne ödeyeceğim devlete 1 milyar Euro. 22 milyar Euro’yu 25 yıl ödeyeceğim. KDV ile beraber 25 Milyar Euro ediyor bu. Bunu nasıl algılamıyorlar. Bunu alıyorlar diyarlar ki 32 milyar Euro sen aldın… Ulaştırma Bakanlığı 38 adet yap işlet devret ihale yaptı. Ben yalnız 2’sinden iş almışım. Birisi Kuzey Marmara Otoyolu, yüzde 20 ortağım orada. 800 milyon Dolar düşer bana, ikincisi havalimanıdır. Başka yok.

“Sanayi yönümle anılmak istiyorum”

Ben Türkiye’de olmayan sanayi yaptım. Ben sanayi yönümle anılmak istiyorum. Siirt’te, Adıyaman’da Elazığ’da, Kastamonu’da, Konya’da Samsun’da… Dünyanın her yerinde sanayi tesisimiz var. İngiltere, Romanya, Azerbaycan, Kırgızistan, Polonya’da da varız… Tutturmuşlar bir çete, çete çete… Ne çetesi kardeşim? Buna isyan ediyorum. Benim üzerimden kimse siyaset yapmasın kardeşim. Bir insanın bir insanı sevmesiyle arkadaş olmasıyla yorum yapmaya hakkın yok. Yorum delillerle, belgelerle yapılır. Bunların sonuna kadar gidersin buna da varım! Ben siyaset yapmıyorum, ben iş insanıyım. Ben siyasi gözlükle konuşamam. Ben siyasetçi değilim, anlatmak istediğim bu.

“Ben milletime küfretmedim!”

Ben milletime aşığım, aşık! Beni tanıyanlar bilir, ben millete küfretmedim, polis tapelerinde yazıyor, rakibimi kastetmiştim, o rakibim de kendisini biliyor… Ama bunu ille de milletin gözüne sokmaya çalışıyorlar. Tapelerde diyor ki rakibini kastediyor. Ama siz bunu illa da alıp bunu millete göstermeye çalışıyorsunuz. Bu millet beni seviyor kardeşim! Ben Seydişehir’i 2005 yılında aldım, 2004 yılında Eti Bakır’ı aldım. 2007 yılında 500 milyon dolara otel sattım ben bu ülkede. O zaman bölünme var mıydı da bu kadar saldırılar ‘o fabrika kapanacak’ bunu inandırdılar halka. Allah aşkına kapandı mı?

“Deniz Baykal teşekkür etti”

Avrupa’nın en modern fabrikasını yaptım, kalk özür dile! Benim Konya’daki CHP’lilerle en ufak bir sıkıntım yok. Ama Deniz Baykal heyet kurdu sağ olsun. Heyet kurdu geldi fabrikamı inceletti. Aradı beni teşekkür etti. Dostluğumuz hala devam ediyor. Allah ona şifa versin. Hepimiz gideceğiz, bunlar kalacak bu ülkenin malı bunlar.

“Kılıçdaroğlu’nu davet ettik gelmedi”

Sayın Deniz Baykal’a biz gittik. Sağ olsun heyet kurdu geldi anlattık sonrasında dostluğumuz devam etti. Keşke… Sayın Kılıçdaroğlu inanıyorum ki yanlış bilgilerle konuşuyor. Yanlış belgeler var elinde. Biz ona kendisine de haber gönderdik gel kardeşim gezdirelim, yaptığımız işleri gör ondan sonra çete yakıştırmasını yap. Ama öyle bir imkan olmadı. Keşke olsa davet ettik kendisini bekliyoruz da… Kendisi Güneydoğulu ben Güneydoğu’nun en büyük yatırımcısıyım. Ben siyasete girmem ama girsem buradan gireceğim, ya gel bir yaptıklarımızı görün anlatalım derdimizi. İnşallah başarılı oluruz…