Acılar içinde kıvrandı Survivor'da kahreden an! Acun Ilıcalı güçlükle konuşabildi: 'Bitti' diye bağırdı
Survivor yeni bölüm fragmanına damga vuran Merve Aydın hakkında bilgiler merak edilmeye başladı.
5 Mayıs Perşembe akşamı yayınlanacak 96'ncı bölümde yepyeni bir hafta başlarken; son tanıtım izleyenleri endişelendirdi.
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Survivor'ın yeni bölümünde oynanacak dokunulmazlık oyununda Merve Aydın, çıktığı parkurda bir anda bacağından sakatlık yaşıyor.
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Merve'nin acılar içinde kıvranırken 'Bitti. Anne sana söz verdim. Anne ne olursa olsun...'' diye bağırdığı duyuluyor.
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Acılar içinde kıvranan Merve için sağlık ekibinin ellerinden gelen her şeyi yaptığı görülüyor.
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