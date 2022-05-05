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Acılar içinde kıvrandı Survivor'da kahreden an! Acun Ilıcalı güçlükle konuşabildi: 'Bitti' diye bağırdı

Acılar içinde kıvrandı Survivor'da kahreden an! Acun Ilıcalı güçlükle konuşabildi: 'Bitti' diye bağırdı

Survivor yeni bölüm fragmanına damga vuran Merve Aydın hakkında bilgiler merak edilmeye başladı.

Acılar içinde kıvrandı Survivor'da kahreden an! Acun Ilıcalı güçlükle konuşabildi: 'Bitti' diye bağırdı

5 Mayıs Perşembe akşamı yayınlanacak 96'ncı bölümde yepyeni bir hafta başlarken; son tanıtım izleyenleri endişelendirdi. 

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Acılar içinde kıvrandı Survivor'da kahreden an! Acun Ilıcalı güçlükle konuşabildi: 'Bitti' diye bağırdı

Survivor'ın yeni bölümünde oynanacak dokunulmazlık oyununda Merve Aydın, çıktığı parkurda bir anda bacağından sakatlık yaşıyor.

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Acılar içinde kıvrandı Survivor'da kahreden an! Acun Ilıcalı güçlükle konuşabildi: 'Bitti' diye bağırdı

Merve'nin acılar içinde kıvranırken 'Bitti. Anne sana söz verdim. Anne ne olursa olsun...'' diye bağırdığı duyuluyor. 

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Acılar içinde kıvrandı Survivor'da kahreden an! Acun Ilıcalı güçlükle konuşabildi: 'Bitti' diye bağırdı

Acılar içinde kıvranan Merve için sağlık ekibinin ellerinden gelen her şeyi yaptığı görülüyor.

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