Sigara fiyatlarına zam geldi Marlboro RO 40 lira Parliament 29.50 LM 25.50 lira oldu

5 Mayıs 2022 itibariyle sigara fiyatlarına bir zam daha geldi. Son zammın ardından en ucuz sigara 25.50 TL; en pahalı sigara ise 40 TL oldu. Marlboro RO 40 lira olurken, Parliament 29.50 lira, LM sigarası ve Chesterfield 25.50, Muratti 27 lira oldu.

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Ocak ve mart aylarında yapılan toplam 6 TL'lik artışın ardından sigara fiyatlarına yeni zam geldi. Bu sabah her ürüne 2 lira zam geldi. Son zammın ardından en ucuz sigara 25.50 TL. En pahalı sigara ise 40 TL oldu. Bayram öncesi de alkol ürünlerine yüzde 40'a varan zamlar gelmişti.

Philip Morris grubu Marlboro ve Parliament başta olmak üzere tüm sigaralarına paket başına 2 lira zam kararı aldı. Marlboro RO 40 lira olurken, Parliament 29.50 lira, LM sigarası ise 25.50 lira oldu.

Yeni fiyatlar şöyle:

Marl RO: 40.00 TL

Marl ED: 27.00 TL

Marl To: 28.00 TL

Marl: 29.00 TL

Parl: 29.50 TL

Parl MID: 28.50 TL

Mur: 27.00 TL

Mur Bl: 26.00 TL

Lk: 26.00 TL

Chst: 25.50 TL

LM: 25.50 TL