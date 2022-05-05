BIST 2.473
DOLAR 14,85
EURO 15,76
ALTIN 902,85
HABER /  EKONOMİ
ADV En özel Anneler Günü Hediyesi Pandora'da

Sigara fiyatlarına zam geldi Marlboro RO 40 lira Parliament 29.50 LM 25.50 lira oldu

Sigara fiyatlarına zam geldi Marlboro RO 40 lira Parliament 29.50 LM 25.50 lira oldu

5 Mayıs 2022 itibariyle sigara fiyatlarına bir zam daha geldi. Son zammın ardından en ucuz sigara 25.50 TL; en pahalı sigara ise 40 TL oldu. Marlboro RO 40 lira olurken, Parliament 29.50 lira, LM sigarası ve Chesterfield 25.50, Muratti 27 lira oldu. 

Abone ol

Ocak ve mart aylarında yapılan toplam 6 TL'lik artışın ardından sigara fiyatlarına yeni zam geldi. Bu sabah her ürüne 2 lira zam geldi. Son zammın ardından en ucuz sigara 25.50 TL. En pahalı sigara ise 40 TL oldu. Bayram öncesi de alkol ürünlerine yüzde 40'a varan zamlar gelmişti.

Philip Morris grubu Marlboro ve Parliament başta olmak üzere tüm sigaralarına paket başına 2 lira zam kararı aldı. Marlboro RO 40 lira olurken, Parliament 29.50 lira, LM sigarası ise 25.50 lira oldu. 

Yeni fiyatlar şöyle:
Marl RO: 40.00 TL
Marl ED: 27.00 TL
Marl To: 28.00 TL
Marl: 29.00 TL
Parl: 29.50 TL
Parl MID: 28.50 TL
Mur: 27.00 TL
Mur Bl: 26.00 TL
Lk: 26.00 TL
Chst: 25.50 TL
LM: 25.50 TL

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Uçak mühendisiydi işini bıraktı Antalya'da topraksız tarıma başladı hedef yurt dışına ihracat
Foto Galeri Uçak mühendisiydi işini bıraktı Antalya'da topraksız tarıma başladı hedef yurt dışına ihracat Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
FETÖ şüphelisi eski hakim Yunanistan'a kaçarken yakalandı
FETÖ şüphelisi eski hakim Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Koronavirüs cezaevleri izinleri bitiyor! Dönmeyen kaçak sayılacak
Koronavirüs cezaevleri izinleri bitiyor! Dönmeyen kaçak sayılacak
Mehmet Cengiz 5'li çete tabirine çıldırdı: Ne çetesi kardeşim? Buna isyan ediyorum
Mehmet Cengiz 5'li çete tabirine çıldırdı: Ne çetesi kardeşim? Buna isyan ediyorum
Nisan ayı enflasyonu açıklandı ENAG'ın enflasyonu uçtu
Nisan ayı enflasyonu açıklandı ENAG'ın enflasyonu uçtu
Nagehan Alçı Ekrem İmamoğlu'nun otobüsüne bindi tepki yağdı: Ekrem Bey hayatının hatasını yaptı
Nagehan Alçı Ekrem İmamoğlu'nun otobüsüne bindi tepki yağdı: Ekrem Bey hayatının hatasını yaptı
11 yıl önce bugün! Hepsi İnternethaber.com için buluşmuş bakın ne yazmıştı
11 yıl önce bugün! Hepsi İnternethaber.com için buluşmuş bakın ne yazmıştı
Ekrem İmamoğlu Erdoğan'ın İBB'den Beştepe'ye uzanan serüvenini yenilemek istiyor
Ekrem İmamoğlu Erdoğan'ın İBB'den Beştepe'ye uzanan serüvenini yenilemek istiyor
Cem Madra hayatını kaybetti neden öldü ölüm nedeni nedir?
Cem Madra hayatını kaybetti neden öldü ölüm nedeni nedir?
Kürtçe tabela önünde çirkin paylaşımda bulunan 4 öğretmen hakkında karar verildi
Kürtçe tabela önünde çirkin paylaşımda bulunan 4 öğretmen hakkında karar verildi
Şişli'de ünlü bir bankanın kadınlar tuvaletinde mikro kamera çıktı
Şişli'de ünlü bir bankanın kadınlar tuvaletinde mikro kamera çıktı