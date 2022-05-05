Dolar fırlayacak! Felaketler geliyor aman dikkat transit başladı: Dinçer Güner Hande Kazanova burç yorumları
Astroloji uzmanları Dinçer Güner ve Hande Kazanova Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burç yorumlarını yazdı.
Astroloji uzmanı Dinçer Güner burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: Güneş ve Uranüs birlikte hareket edecekler önümüzdeki bir kaç gün; Sürpriz ve beklenmedik ani değişimlere hazır olun. Özellilkle yaşam amaçlarınız, kariyerinizi ve hayata bakış açınızı etkileyen değişimler olabilir bunlar.
Tabii diğer yandan asice davranışlarda yanında eşantiyon gelebilir. Özgürlük ihtiyacının tavan yapacağı zamanlardan geçiyoruz, bu yüzden de kimseye eyvallahımızda olmayabilir. Rutini kırmak, farklı bir şeyler yapmak isteyebilir, kabınıza sığamayabilirsiniz.
Ama diğer yandan iş yerinde patronlar, evde baba, otorite olarak gördüğünüz kimselere de isyankar çıkışlar yapabilirsiniz.
Sağlık olarak kalp çarpıntılarında ve kalp spazmlarında artışlar meydana gelebilir. Uçak seyahatleri ve elektronik aletler almak için uygun bir gündür,