NBA yarı finallerinde Philadelphia 76ers yenildi Furkan Korkmaz kaç sayı attı
NBA yarı finallerinde Doğu Konferansı'nda Miami Heat, Philadelphia 76ers'ı ve Batı Konferansı'nda da Phoenix Suns, Dallas Mavericks'i mağlup ederek serilerini 2-0 yaptı.Abone ol
NBA play-off yarı finalinde heyecan 2 karşılaşma ile devam etti. Doğu Konferansı'nda Miami Heat FTX Arena'da karşılaştığı Philadelphia 76ers'ı 119-103 mağlup ederek seriyi 2-0 yaptı.
Miami'de Bam Adebayo 23 sayı, 9 ribaund, Jimmy Butler 22 sayı, 12 asist ve Victor Oladipo 19 sayı, 6 ribaund ile oynarken, milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven ise 1 dakika süre aldı ve 2 sayı attı.
Furkan Korkmaz'dan 8 sayı
Philadelphia'da ise Tyrese Maxey'in 34 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Takımda ayrıca milli basketbolcu Furkan Korkmaz 18 dakika parkede kaldı ve 8 sayı, 6 ribaund ile mücadeleyi tamamladı.
Suns seriyi 2-0'a taşıdı
Batı Konferansı'nda Phoenix Suns, Footprint Center'da karşı karşıya geldiği Dallas Mavericks'i 129-109'luk skorla mağlup ederek seriyi 2-0'a getirdi. Phoenix'te Devin Booker 30 sayı, 4 asist, Chris Paul 28 sayı, 8 asist ve Jae Crowder 15 sayı, 7 ribaund ile oynadı. Dallas'ta da Luka Doncic'in 35 sayı, 7 asist ve 5 ribaundluk performansı yenilgiyi engelleyemedi.