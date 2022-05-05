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Tüm zamanların ihracat rekoru kırıdı Bakan Mehmet Muş duyurdu

Tüm zamanların ihracat rekoru kırıdı Bakan Mehmet Muş duyurdu

Nisan ayında dış ticaret hacmi, geçtiğimiz yıla göre yüzde 30,1 oranında artışla 52,8 milyar dolara yükseldi. 2022 Ocak-Nisan döneminde gerçekleşen 33,2 milyar dolarlık ithalat artışının 20,7 milyar dolarlık kısmı enerji ithalatındaki artıştan, özellikle de doğalgaz ve ham petrol ithalatındaki yükselişten kaynaklandı.

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, nisan ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un yapmış olduğu açıklama;

Nisan ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %24,6 artışla 23,4 milyar dolar olmuştur. Bu, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır. Nisan ayı karşılama oranı enerji hariç %101 olmuş, son 12 aylık ihracatımız ise 240 milyar dolar eşiğini aşmıştır. Hayırlı olsun.

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