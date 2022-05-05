Tüm zamanların ihracat rekoru kırıdı Bakan Mehmet Muş duyurdu

Nisan ayında dış ticaret hacmi, geçtiğimiz yıla göre yüzde 30,1 oranında artışla 52,8 milyar dolara yükseldi. 2022 Ocak-Nisan döneminde gerçekleşen 33,2 milyar dolarlık ithalat artışının 20,7 milyar dolarlık kısmı enerji ithalatındaki artıştan, özellikle de doğalgaz ve ham petrol ithalatındaki yükselişten kaynaklandı.

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, nisan ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un yapmış olduğu açıklama;

Nisan ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %24,6 artışla 23,4 milyar dolar olmuştur. Bu, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır. Nisan ayı karşılama oranı enerji hariç %101 olmuş, son 12 aylık ihracatımız ise 240 milyar dolar eşiğini aşmıştır. Hayırlı olsun.