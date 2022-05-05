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Bu bayram ilk kez böylesi görüldü trafik kazaları yüzde 61 düştü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bu bayram ilk kez böylesi görüldü trafik kazaları yüzde 61 düştü

İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma birimlerince bu yıl Ramazan Bayramı'nda alınan yoğun trafik tedbirleri ve ”Bayramınız Kemerli Olsun” kampanyası neticesinde geçen yıllara oranla ölümlü trafik kazalarında düşüş yaşandı.

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Son 10 yılda bayram tatil süresi 5 gün olan Ramazan Bayramı tatilleri kıyaslandığında bu yıl kaza sayısında yüzde 37, ölümlü kazalarda yüzde 55, kazalara bağlı can kaybı sayısında yüzde 61, yaralı sayısında ise yüzde 47 azalış görüldü. 30 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasındaki 5 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 18 ilde 27 ölümlü trafik kazasında 30 can kaybı yaşandı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Bayram tatili sona ermesine rağmen emniyet ve jandarma ekiplerimiz hafta sonuna kadar denetimlerine devam edecek. Güvenli trafik için vatandaşlarımızdan yasal hız sınırına uymalarını, seyir halindeyken cep telefonu kullanmamalarını rica ediyoruz. Bayramınız Kemerli Olsun” ifadelerine yer verildi.

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