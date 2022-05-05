Nagehan Alçı Ekrem İmamoğlu tepkisi için çıldırdı: Kabileci kafa açık hava tımarhanesi...

Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turunda eşlik eden gazetecilerden olan Nagehan Alçı, sosyal medyada kendisine gösterilen tepkiler için tepki göstererek "Bu davete icabet ettiğim için bana ya da bu daveti yaptığı için Sayın Ekrem İmamoğlu’na hakaret edenler Ortadoğulu kabileci kafa yapısına sahip olduklarını kanıtladılar" dedi.

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Haber Türk yazarı Nagehan Alçı, eşlik ettiği Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turunda kendisine gelen tepkilere köşesinden yanıt verdi. Ülkenin açık hava tımarhanesine döndüğünü söyleyen Alçı, İmamoğlu turundaki gözlemlerini de ekleyerek cumhurbaşkanı adayı olmayı istediğini yazdı. İşte Alçı'nın yazısından dikkat çekenler:

Bir gazeteci olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın seyahatine davet edildiğimde elbette kabul ederim. Bu gazeteciliğin bir gereğidir. Bu davete icabet ettiğim için bana ya da bu daveti yaptığı için Sayın Ekrem İmamoğlu’na hakaret edenler Ortadoğulu kabileci kafa yapısına sahip olduklarını kanıtladılar.

Sabahtan akşama uygar ve Batılı olduğunu söyleyenlerin nasıl Ortadoğulu feodal kabileci kodları içselleştirdiğini gördük bu olayda. Sadece CHP’nin angaje muhabirleri İmamoğlu tarafından davet edilsin istiyorlar. E o zaman eleştirdiğiniz iktidardan ne farkınız kaldı?

Hadi kamyon arkalarında yazan maganda erkek laflarını ekrandan söylemeyi marifet sayan spiker gibileri anlıyorum da Gönenç Gürkaynak gibi kıymetli bulduğum bir hukukçunun bile sosyal medya gazıyla nasıl Şarklı popülist haline geldiğini görünce üzüldüm. Sakin kafayla, gaza gelip attığı tweetlere yeniden bakarsa bence Gürkaynak da üzülecek ve kendine kızacak. En azından büyük haksızlığa uğradığını çok iyi bildiği ve medyada açık ara en çok benim yazdığım Osman Kavala’dan utanacaktır bu tweetleri attığı için.

Bu gazetecileri de çağırmayıp dışlasa mıydı Ekrem İmamoğlu? Bu gazeteci meslektaşlarımız da bu geziye katılınca Ekrem İmamoğlucu mu oldular? Ben öyle mi oldum? Ekrem Bey ile Habertürk TV’de yaptığımız sert tartışmayı Youtube’da 3.6 milyon kişi seyretti. Oradaki görüşlerim de değişmedi. Ama ben gazeteciyim.

Bu nasıl bir saçmalıktır? Anlamak mümkün değil. Gerçekten Türkiye bir açık hava tımarhanesine döndü…