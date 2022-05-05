Meteoroloji'den yeni uyarı geldi Bayram bitti soğuk havalar gitmiyor Hava ne zaman ısınacak?

Türkiye genelinde etkisini sürdüren soğuk hava nedeniyle bayram serin geçti. Vatandaşlar da havalar ne zaman ısınacak merak ediyor. Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre serin hava bir kaç gün daha etkisini sürdürecek, Trakya, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak yağış etkili olacak.