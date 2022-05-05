Meteoroloji'den yeni uyarı geldi Bayram bitti soğuk havalar gitmiyor Hava ne zaman ısınacak?
HAVA DURUMU bayramda istenildiği gibi bayram havasında geçmedi. Mayıs ayının başlamasıyla bahar havası beklenirken Meteoroloji'den gelen son haberlere göre ülke geneli bir süre daha serin ve yağışlı havayla devam edecek. İstanbul içinse hafta sonunda biraz daha güneşli günler müjdesi var. Bazı bölgelerde sıcaklığın 4 derece daha düşeceği uyarısı yapıldı.
Türkiye genelinde etkisini sürdüren soğuk hava nedeniyle bayram serin geçti. Vatandaşlar da havalar ne zaman ısınacak merak ediyor. Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre serin hava bir kaç gün daha etkisini sürdürecek, Trakya, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak yağış etkili olacak.
Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Trakya, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Orta Karadeniz kıyıları ile Adana'nın doğusu, Osmaniye, Hatay, Giresun, Trabzon, Erzurum, Kars, Tunceli, Bingöl ve Elazığ çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
4 derece daha düşecek
Hava sıcaklığının Kuzeybatı kesimlerde biraz artacağı, iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.