Lark kaç para oldu 5 Mayıs zam mı geldi yeni sigara fiyatları

Sigara zammı haberi 5 Mayıs gündeminden en çok konuşulan haber geldi. Ocak ve Mart ayından sonra sigara fiyatlarına bugün (5 Mayıs) itibariyle yeni zam geldi. Son zammın ardından en ucuz sigara 25.50 TL; en pahalı sigara ise 40 TL oldu. Peki son sigara zammından sonra Lark fiyatları kaç para oldu?

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Sigaraya zam mı geldi haberi günün konusu oldu. Ocak ve Mart ayında toplam 6 lira zamlanan sigaraya bugün, 5 Mayıs Perşembe günü itibariyle yeni bir zam daha yapıldı. Buna göre en ucuz sigara 25.50 lira oldu, en pahalı sigara ise 40 lira oldu. Peki 5 Mayıs yeni sigara zammı sonrası Lark fiyatı kaç para oldu?

Yeni ve güncel fiyat listesine göre; 2 TL fiyat artışı oldu ve zam bugün itibarıyla geçerli olacak. 5 Mayıs 2022 Sigaraya zam mı geldi, Marlbora Touch, Rothmans, Kent, Winston sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sigaranın göze zararları neler: Sigara dumanında zehirli kimyasallar var. Bunlar gözlere zarar verebiliyor.

Örneğin, kurşun ve bakır gibi ağır metaller, göz bebeklerinin arkasındaki şeffaf tabakada, göz merceğinde toplanıyor. Bu da ışık demetini gözün odağına taşıyor ve merceğin puslu görünmesinin sebebi katarakta neden olabiliyor.

Sigara içmek, diyabetten kaynaklı görme bozukluklarını da, gözün retinasını arkasındaki kan damarlarına zarar vererek daha da kötüleştirebiliyor.

Uzmanlara göre, sigara içenlerde yaşa bağlı "makula dejenerasyonu" (sarı nokta hastalığı) geçirme riski de üç kat fazla oluyor. Makula dejenerasyonu, kişinin merkezi görüşüne zarar verip detayları ayırt etmesini zorlaştırıyor.

Sigara içenlerde ayrıca, içmeyenlere kıyasla ani görme kaybı riski 16 kat fazla. Bu da göze kan akışının bloke olduğı optik nöropati kaynaklı bir rahatsızlık olarak ortaya çıkıyor.

İngiltere Optometri Derneği'nin anketine 2.006 yetişkin katıldı. Ankete katılanların yüzde 18'i sigara içmenin körlüğü ve görme kaybını artırdığını söyledi, yaklaşık üçte ikisi ise (yüzde 76) sigara içmenin kanserle bağlantılı olduğunu söyledi.

Dernek, gözleri korumanın en iyi yolunun sigara içmeyi bırakmak ve düzenli göz tedavisine gitmek olduğunu vurguluyor.

Derneğin danışmanlarından optometri uzmanları Aishah Fazlanie, "İnsanlar sigara içmek ile kanser arasındaki bağı biliyor ama birçok sigara içmenin gözleri de etkilediğinin farkında değil" dedi.

Fazlanie, "Sigara içmek yaşa bağlı maküler dejenerasyon gibi görme kaybı riskini artırıyor. Bu da sigarayı bırakmak için önemli bir sebep" diye konuştu.