Ünlülerin kabusuydu! İlk paparazzi Ron Galella hayatını kaybetti

Ünlü fotoğrafçılığını bir meslek haline getiren ve ‘paparazzi’ tanımının doğmasında büyük rol oynayan Ron Galella hayatını kaybetti. Fotoğrafçı özellikle ABD'nin ünlü First Lady’si Jacqueline Kennedy Onassis’i takip ederek çektiği fotoğraflarıyla biliniyor.

Abone ol

Tarihinin bilinen ilk ‘paparazzi’ fotoğrafçılarından Ron Galella, kalp yetmezliği sebebiyle 91 yaşında yaşamını yitirdi. Kariyeri boyuncu ünlü isimleri saplantılı bir şekilde takip ederek fotoğraflayan Galella, günümüzdeki ünlü fotoğrafçılığının temellerini attı. O dönemin ABD First Lady’si Jacqueline Kennedy Onassis’i takip ederek fotoğraflarını çeken Galella’ya, yakın mesafeden çektiği samimi fotoğraflar nedeniyle uzaklaştırma emri verilmişti. Godfather serisinin efsanevi ismi Marlon Brando ise Galella’nın devamlı kendisini çekmesini engellemek için fotoğrafçının çenesini kırmış ve oyuncu, fotoğrafçıya 40 bin dolar ödemek zorunda kalmıştı.



1960’lı yıllarda ‘takipçi sapık’ diye nitelendirilen fotoğrafçı, günümüzde ünlüleri her yere takip eden ve kimi zaman bu nedenden ötürü eleştirilen People, US ve TMZ gibi magazin mecralarına ilham oldu. “İnsanların hazırlıksız yakalandıklarından o yüz ifadesi paha biçilemez” ifadesini kullanan Galella, kişileri bire bir görmenin eşsiz bir deneyim olduğunu belirtmişti. 60’lı yıllardaki ünlüleri izinleri olmadan çeken ve bunları para karşılığı satan fotoğrafçı, güvenlik görevlilerinin kendisini sık sık boğazladığını ve ünlülerin kendisine tükürdüğünü söylemişti.







"Samimi ve aynı zamanda agresif"

Fotoğrafçının resmettiği isimler arasında Andy Warhol, Jackie Onassis, Marlon Brando, Elizabeth Taylor, Sophia Loren ve Paul Newman gibi dönem sanatçıları yer alıyor. Galella'nın çektiği siyah beyaz fotoğraflar ‘samimi ve aynı zamanda agresif’ olarak nitelendirildi. Yıllar içinde çektiği fotoğraflar New York’taki Modern Sanat Müzesi'nin (MoMA) kalıcı koleksiyonunun bir parçası oldu.