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T-70 Kara Şahin Helikopteri, ASELSAN ve TUSAŞ'a ödül getirdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
T-70 Kara Şahin Helikopteri, ASELSAN ve TUSAŞ'a ödül getirdi

ASELSAN, TUSAŞ ve Sikorsy tarafından yürütülen Türk Genel Maksat Helikopter Programı, helikopter teknolojilerinden uluslararası bir ödüle değer bulundu. İlk uçuşu Eylül 2021'de gerçekleşen helikopterin teslimatlarına yıl sonunda başlanması hedefleniyor.

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AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ASELSAN’ın iz bırakan projelerinin ödüllendirildiği İz Bırakanlar Ödüllerinde "Kalite-Sistem" kategorisinde birincilik ödülü alan Genel Maksat Helikopteri Programı, bu kez de merkezi ABD’de bulunan Vertical Flight Society (VFS) tarafından verilen "Leonardo International Fellowship Award” ödülünün 2022 yılı kazananı oldu.

1943’te American Helicopter Society (AHS) olarak kurulan ve helikopter teknolojileri alanında dünyanın en eski kuruluşu olan VFS, "Leonardo International Fellowship Award" ödüllerini 1989’dan bu yana veriyor.

Uluslararası iş birliklerine sunulan ödülün 2022 yılındaki sahibi, ASELSAN, Sikorsky ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) iş birliği ile yürütülen T-70 Genel Maksat Helikopteri Programı olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda, Türkiye'deki 6 farklı kullanıcının ihtiyacını karşılamak üzere başlatılan program kapsamında, Sikorsky firmasının S-70i Black Hawk helikopteri lisans altında üretim yapılacak.

Kara Şahin ASELSAN'la uçacak
S-70i Black Hawk helikopterine ASELSAN tarafından geliştirilen Görev Yönetim Sistemi (IMAS) entegre edildiğinde, nihai konfigürasyondaki helikopter T-70 Kara Şahin olarak anılıyor.

Sivil havacılık standartlarına uygun olarak geliştirilen ASELSAN Görev Yönetim Sistemi, sayısal kokpit göstergeleri üzerinden helikopter üzerindeki tüm aviyonik sistemlerin yönetimini ve helikopterin sayısal harita desteği ile uçmasını sağlıyor. Helikopterin seyrüsefer, haberleşme ve elektronik harp sistemleri yine ASELSAN tarafından geliştirildi.

ASELSAN Görev Yönetim Sistemi, sadece Türkiye’de üretilecek T-70 helikopterinde değil, aynı zamanda Sikorsky tarafından üçüncü ülkelere satılacak S-70i helikopterinde de kullanılacak ve 20 yıl boyunca dünya genelinde satılacak S-70i Black Hawk helikopterlerinin önemli kısmı ASELSAN’ın aviyonik çözümlerini içerecek.

İlk uçuşu Eylül 2021'de gerçekleşen helikopterin teslimatlarına yıl sonunda başlanması hedefleniyor.

Yüksek yerlilik oranına sahip olacak
Program kapsamında, ASELSAN, Sikorsky ve TUSAŞ arasındaki stratejik iş birliği ile dünyanın en modern aviyonik mimarilerinden birine sahip yeni nesil bir helikopter üretiliyor.

T-70 helikopterlerinin yüzde 95'e varan yerlilikle üretilmesi hedefleniyor.

ASELSAN'ın yanı sıra TUSAŞ, T-70 helikopterlerinin kabin, kokpit, kuyruk konisi, yatay ve dikey kuyruk, ana ve kuyruk rotor palleri gibi tüm ana parçaların üretimini, nihai montaj işlemlerini, testlerini ve entegre lojistik desteğini; TEI, T-700 motorunun üretimini; Alp Havacılık ise iniş takımları, dişli kutusu detay parça üretimi ve dinamik parçalarının üretim ve montajını gerçekleştiriyor.

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