Sivas'ın lezzet bombası! Sivas kebabının püf noktasını ustası anlattı

Kuzunun but ve kaburga kısmından yapılıyor: Yaklaşık 35 yıldır aşçılık yapan Cengiz Erdoğmuş, AA muhabirine, Sivas kebabında kuzunun but ve kaburga kısmını kullandıklarını belirterek, "Yöremizde yetişen kuzuların ve sebzelerin vermiş olduğu lezzet, Sivas kebabını vazgeçilmez kılıyor. Doyumsuz bir tat." diye konuştu.