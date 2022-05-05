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Sivas'ın lezzet bombası! Sivas kebabının püf noktasını ustası anlattı

Anadolu Ajansı
Sivas'ın lezzet bombası! Sivas kebabının püf noktasını ustası anlattı

Kuzu eti, kuyruk yağı, patlıcan, biber, domates ve sarımsakla hazırlanan Sivas kebabı, kendi yağıyla lezzetleniyor.

Sivas'ın lezzet bombası! Sivas kebabının püf noktasını ustası anlattı

Tuzla terbiye edilen ve yumuşaması için 2 gün buzdolabında bekletilen kuzu eti doğrandıktan sonra kebaba eşlik edecek sebzeler hazırlanıyor. Bu aşamada patlıcan ve domatesler yuvarlak dilimler halinde kesiliyor.

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Sivas'ın lezzet bombası! Sivas kebabının püf noktasını ustası anlattı

Doğranan kuzu eti, kuyruk yağı ve patlıcanla aynı şişe, yeşil biberler ise bütün halinde ayrı bir şişe takıldıktan sonra tuğladan yapılmış fırına sürülüyor.

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Sivas'ın lezzet bombası! Sivas kebabının püf noktasını ustası anlattı

Uzun bir sırıkla ateşi sürekli harlanan fırında yaklaşık 20 dakika pişirilen kuzu eti ve sebzeler, sarımsak eklenip üzerine fırının alt kısmında biriken kendi yağı döküldükten sonra lavaşla servis ediliyor. Sivas kebabı, restoranlarda sipariş üzerine hazırlanıyor.

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Sivas'ın lezzet bombası! Sivas kebabının püf noktasını ustası anlattı

Kuzunun but ve kaburga kısmından yapılıyor: Yaklaşık 35 yıldır aşçılık yapan Cengiz Erdoğmuş, AA muhabirine, Sivas kebabında kuzunun but ve kaburga kısmını kullandıklarını belirterek, "Yöremizde yetişen kuzuların ve sebzelerin vermiş olduğu lezzet, Sivas kebabını vazgeçilmez kılıyor. Doyumsuz bir tat." diye konuştu.

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