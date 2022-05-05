Sivas'ın lezzet bombası! Sivas kebabının püf noktasını ustası anlattı
Kuzu eti, kuyruk yağı, patlıcan, biber, domates ve sarımsakla hazırlanan Sivas kebabı, kendi yağıyla lezzetleniyor.
Tuzla terbiye edilen ve yumuşaması için 2 gün buzdolabında bekletilen kuzu eti doğrandıktan sonra kebaba eşlik edecek sebzeler hazırlanıyor. Bu aşamada patlıcan ve domatesler yuvarlak dilimler halinde kesiliyor.
Doğranan kuzu eti, kuyruk yağı ve patlıcanla aynı şişe, yeşil biberler ise bütün halinde ayrı bir şişe takıldıktan sonra tuğladan yapılmış fırına sürülüyor.
Uzun bir sırıkla ateşi sürekli harlanan fırında yaklaşık 20 dakika pişirilen kuzu eti ve sebzeler, sarımsak eklenip üzerine fırının alt kısmında biriken kendi yağı döküldükten sonra lavaşla servis ediliyor. Sivas kebabı, restoranlarda sipariş üzerine hazırlanıyor.
Kuzunun but ve kaburga kısmından yapılıyor: Yaklaşık 35 yıldır aşçılık yapan Cengiz Erdoğmuş, AA muhabirine, Sivas kebabında kuzunun but ve kaburga kısmını kullandıklarını belirterek, "Yöremizde yetişen kuzuların ve sebzelerin vermiş olduğu lezzet, Sivas kebabını vazgeçilmez kılıyor. Doyumsuz bir tat." diye konuştu.