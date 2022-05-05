Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu Devler Ligi heyecanı dorukta!
Trabzonspor'u 38 yıl sonra gelen şampiyonluğun ardından Devler Ligi heyecanı sardı. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gidecek olan Trabzorspor'un muhtemel rakipleri açıklandı.Abone ol
Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, 2022-2023 sezonunda ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek.
Organizasyona play-off turundan katılacak olan bordo-mavili temsilcimiz, bu aşamayı geçmesi halinde adını gruplara yazdıracak.
Trabzonspor'un rakibi 1 Ağustos'ta gerçekleştirilecek kura ile belli olacak.
Seri başı olması beklenmeyen Trabzonspor'un play-off turundaki muhtemel rakipleri şöyle:
Karabağ (Azerbaycan)
Malmö (İsveç)
Ludogorets (Bulgaristan)
Sheriff (Moldova)
Bodo Glimt (Norveç)
Ferencvaros (Macaristan)
S.Bratislava (Slovakya)
Helsinki (Finlandiya)
TNS (Galler)
Zalgiris (Litvanya)
L. Red (Cebelitarık)
Zürih (İsviçre)
Olympiakos (Yunanistan)
Maccabi Hayfa (İsrail)
Apollon (Rum Kesimi)
Danimarka şampiyonu