İzmir'de toplu ulaşıma zam geldi İZBAN, otobüs, metro vapur tam biniş ücreti 7.10 lira oldu

İZMİR’de toplu taşıma ücretlerinde yeni zamlı tarifeler belirlendi. Buna göre A tarife çerçevesinde İZBAN, otobüs, metro, vapur ve tramvay tam biniş ücreti, 7,10’a çıkarıldı.

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İZMİR Büyükşehir Belediyesi şehirdeki toplu ulaşım ücretlerine nisan ayının başında Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranında zam yaptı. Bugün uygulamaya giren zam kararıyla otobüs, metro, vapur, tramvay tam biniş ücretleri 6,50 TL’den 7 lira 10 kuruşa çıktı. Yapılan zamdan öğrenciler de nasibini aldı. Tarifeye göre 2,20 TL olan öğrenci ilk biniş ücretleri de 2,40’a çıktı.

İzmir ulaşımında aktarmalar da zamlandı. İzmirli ilk aktarmada 1,31, ikinci aktarma da ise 0,98 kuruş ödeyecek. Üçüncü ve sonraki aktarmalarda ise ücret alınmayacak. Öğrenciler, herhangi bir aktarma durumunda ikinci bir ücret ödemeyecek.