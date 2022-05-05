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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
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YouTube kötü haberi verdi! Ağustos’tan itibaren kullanılamayacak

YouTube kötü haberi verdi! Ağustos’tan itibaren kullanılamayacak

YouTube, ana YouTube uygulamasının hafif sürümü olan YouTube Go'yu kullanımdan kaldıracağını duyurdu.

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Teknoloji şirketlerinin bir türlü verim alamadığı ve kullanıcıların tercih etmediği uygulama ve servislerin fişini çektiği haberleriyle sıklıkla karşılaşıyoruz. Bunlara bir yenisi kısa süre önce eklendi. Google, yaptığı açıklamada 2016’da kullanıma sunulan bir YouTube uygulamasının çok yakında kapatılacağını duyurdu.

Google, 2016’da YouTube’a mobil cihazlardan erişimi kolaylaştırmayı amaç edinen ve internet konusunda gelişmekte olan pazarları odak alan YouTube Go‘yu kullanıma sundu. Android özelinde çıkış yapan mobil uygulama, standart YouTube’dan farklı olarak videoların indirilmesine ve diğer kullanıcılarla paylaşılmasına imkan sağlıyordu.

Çalışmalar devam ediyor
Google, bir süre önce web sitesinden yaptığı açıklamada YouTube Go’yu kapatma kararı aldığını duyurdu. Bu kararın ardındaki neden ise standart uygulamanın son dönemde yapılan iyileştirmelerle düşük kaliteli cihazlarla ve bağlantı hızlarıyla da verimli ve stabil çalıştığı şeklinde açıklandı. Bunun dışında Google’ın sınırlı veriye sahip kişiler için mobil veri kullanımını azaltmaya yönelik yeni bir özellik üzerinde çalıştığını belirtelim. Kısacası YouTube Go’nun sahip olduğu özelliklerin büyük bir kısmı, halihazırda standart uygulamaya da geldi. Geri kalan bölümü için de çalışmalara devam ediyor.

Ağustos ayında kullanıcılarına veda edecek
YouTube Go, herhangi bir aksilik çıkmaması durumunda ağustos ayında kullanıcılarına veda edecek. Şirket, bu süre zarfında yukarıda da belirttiğimiz üzere standart uygulamayı yeni özelliklerle daha da geliştirecek ve düşük performanslı cihazlara ve internet bağlantılarına sahip kullanıcılara uygun bir ortam sağlayacak.

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