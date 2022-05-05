Zincir marketten aldı yediği anda başı dönmeye başladı hastanelik oldu

ANTALYA’da genç adam, bir zincir marketten aldığı sandviçi yedikten 1 saat sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu. Tedavi sonrası taburcu olan genç, yediği sandviçin ambalajına bakınca ise son kullanma tarihinin 3 gün geçtiğini gördü.

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Olay, geçtiğimiz gün Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 30 yaşındaki Yıldıray Temel, öğle yemeği için bir zincir maketten kaşar ve salamlı sandviç aldı. Sandviçi yedikten 1 saat sonra rahatsızlanan Temel, arkadaşını arayıp iyi olmadığını söyledi ve Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisine götürüldü. Burada tahlil ve tetkikleri yapılan Temel'e gıda zehirlenmesi yaşadığı yönünde bilgi verildi. Tedavisinin ardından taburcu edilen Temel, en son yediği sandviçin ambalajını kontrol edince ürünün son kullanma tarihinin 3 gün geçtiğini gördü.

"Yedikten 1 saat sonra başım döndü"

Olayı anlatan Yıldıray Temel, “Marketten kaşar ve salamlı sandviç aldım, ardından zehirlendim. Yedikten 1 saat sonrası kusma ve baş dönmesi oldu. Arkadaşıma telefon açtım, o gelip hastaneye götürdü. Tarihine baktığımda 3 gün geçmişti. Gıda zehirlenmesi dediler hastanede” dedi.

Tarihe mutlaka bakın

Yapılanı son derece yanlış bulduğunu ve konu hakkında şikâyetçi olacağını belirten Temel, vatandaşlara da “Alırken tarihine baksınlar” uyarısında bulundu.