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Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu! Süper Lig 36. hafta hakemleri açıklandı

Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu! Süper Lig 36. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu. Derbi ve diğer maçları yönetecek hakemler belli oldu.

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Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor, geçtiğimiz hafta şampiyonluğu ilan etti. Ligde üst sıralarda Avrupa mücadelesi verilirken, alt sırada zor bir ihtimal de olsa Altay ve Çaykur Rizespor ligde kalma mücadelesi veriyor. 

Süper Lig'de maçlar 36. hafta ile kaldığı yerden devam ediyor. Bu haftanın en önemli maçı olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu. Bu dev derbiyi Arda Kardeşler yönetecek.

Bu hafta oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu. İşte Merkez Hakem Kurulu'nun yaptığı atamalar:

6 Mayıs Cuma
20:00 Hatayspor - Trabzonspor (Volkan Bayarslan)

20:00 Gaziantep FK - Kayserispor (Atilla Karaoğlan)

7 Mayıs Cumartesi
16:00 Sivasspor - Kasımpaşa (Ali Şansalan)

16:00 Karagümrük - Göztepe (Mustafa Kürşad Filiz)

19:00 Başakşehir - Galatasaray (Fırat Aydınus)

19:00 Adana Demirspor - Alanyaspor (Ümit Öztürk)

8 Mayıs Pazar
16:00 Altay - Giresunspor (Cüneyt Çakır)

16:00 Malatyaspor - Rizespor (Sarper Barış Saka)

19:00 Beşiktaş - Fenerbahçe (Arda Kardeşler)

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