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Zelenskiy duyurdu Ukrayna'ya online yardım platformu

Zelenskiy duyurdu Ukrayna'ya online yardım platformu

UKRAYNA Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “United 24” isimli online yardım platformu kurduğunu açıkladığı paylaşımında, “Ukrayna sadece kendi özgürlüğü için değil, demokratik dünya için savaşıyor" dedi.

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Rusya’nın Ukrayna'ya saldırıları 2 aydan daha fazla bir süredir devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’ya destek olmak isteyen kişi ve kurumların işini kolaylaştırmak için online yardım platformu kurduğunu açıkladı.

“United24” isimli platform hakkında bilgi veren Zelenskiy, “Bugün dünyadaki özgür ülkeler, şirketler, uluslararası organizasyonlar ve en önemlisi insanlar Ukrayna’nın etrafında birleşti. Şu an siz de onlardan birisiniz, teşekkürler. Sadece birlikteyken, savaşı durdurabilir ve Rusya’nın yok ettiklerini yeniden inşa edebiliriz. Birlikteyken, özgürlüğün tiranlığı yenmesine yardım edebiliriz” dedi.

“Her bağışın zafer için önemi var”
Toplanan bağışların Ukrayna’nın milli bankasına aktarılacağını ve bakanlıklara iletileceğini belirten Zelenskiy, “Bağış toplama platformu, Ukrayna'yı desteklemek için başlatılan küresel ‘United24’ girişiminin bir parçasıdır. Burada bir tıkla yapabileceğiniz bağışlarla savunucularımız ile sivillerimizi koruyabilir ve Ukrayna’yı yeniden inşa edebilirsiniz. Tüm bağışlar, Ukrayna’nın milli bankasına gönderilecek ve ilgili bakanlıklara verilecektir. Raporlar, her 24 saatte güncellenecektir. Her bağışın zafer için önemi var. Korumak ve yeniden inşa etmek için bağış yapın. Ukrayna bugün sadece kendi özgürlüğü için değil, demokratik dünya için savaşıyor. Sizlerin katkısını Ukrayna’nın zaferinde ve özgürlüğünde daima hatırlayacağız. Teşekkürler” ifadelerini kullandı.

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