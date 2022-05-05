Lise kayıt takvimi 2022-2023 ne zaman lise kayıt takvimi

TÖZOK İstişare Kurulu Başkanı Cem Gülan 'Velileri bu yıl sıkışık bir takvim bekliyor. LGS puanı kritik olanların kayıt takvimini iyi takip etmeleri gerekecek.'. Şeklinde yaptığı açıklama ile LGS kayıt takvimindeki değişiklik fark edilmişti. Peki kayıt takvimi ne zaman başlıyor? Kayıtlar kaç gün sürecek? İşte detaylar...

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Bu yıl 30 Haziran'da gerçekleşecek olan Liselere Giriş Sınavı (LGS) kayıt takvimindeki değişiklik öğrencileri oldukça ilgilendiren bir konu. TÖZOK İstişare Kurul Başkanı Cem Gülan yaptığı açıklamada bu yıl lise kayıt işlemlerinin yarım gün süreceğini duyurdu. Öğrencilerini 5 Haziran'da alacak olan özel liselerin kayıt takvimi bu yıl biraz sıkışık. Çocuklarını bu liselere göndermek isteyen velileri bu yıl sadece yarım günlük bir kayıt takvimi bekliyor. İçlerinde, Amerikan, Alman, Fransız, İtalyan liselerinin de yer aldığı yabancı özel liseler de kayıtlarda bu takvimi izleyecek...

Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) İstişare Kurulu Başkanı Cem Gülan, çocuklarını liselere kaydettirmek isteyen velilerin bu yıl çok dikkatli olmasını tavsiye etti. LGS sonuçları, 30 Haziran'da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanacak, aynı tarihte özel liselerin de taban puanları da açıklanacak.

Birinci ön kayıt dönemi 30 Haziran, 1-2 ve 3 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. Ön kayıtlar 3 Temmuz Pazar saat 13.00'de sonlanacak. Aynı gün asil ve yedek kayıt listeleri de açıklanacak.

Birinci kesin kayıt dönemi 4 Temmuz Pazartesi saat 12.00'a kadar asil listedeki adaylar kayıtlarını yapabilecek. Yedek listeler ise aynı gün saat 13.00'da açıklanacak. Velilerin okulda olmasını söyleyen Gülan, 'Yedek listedekilerin isimleri sıralamaya göre okunacak ve okulda değilseniz bir sonraki sıraya geçileceği için hakkınızı kaybedebilirsiniz' dedi. Kayıt işlemi ise saat 21.00'da son bulacak. Eğer boş kontenjanları kalırsa serbest kayıt dönemi için yeni puan belirlenecek. Okulların boş kontenjanları kalırsa serbest kayıt dönemi başlayacak. 5,6,7 ve 8 Temmuz ise serbest kayıt dönemi olacak.

Veliler Vekalet Edebilir: Sabah kesin kayıtlar, öğleden sonra ise yedek kayıtlar olacağı için velilerin başka okula kayıt yaptırmak için vakitleri oldukça kısıtlı olacak. Bu sebeple anne ve babaların farklı okullarda beklemesini öneren Gülan 'Çocuklarının kayıt işlemleri için veliler vekalet edebilir' dedi. Velilerin bu yıl okul tercihlerinde her zamankinden daha kararlı olmalarını söyleyen Gülan 'Kayıt yaptırdığınız okuldan vazgeçmeniz durumunda ödediğiniz ücreti yüzde 10 kesintili olarak geri alabilirsiniz. Daha sonra LGS'yle öğrenci alan bir liseye çocuğunuzu kaydettirirseniz ücretin tamamını da alabilirsiniz.' dedi.