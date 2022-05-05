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Memur Sen'den enflasyon tepkisi: Eşel mobil sistemi şart!

Memur Sen'den enflasyon tepkisi: Eşel mobil sistemi şart!

Enflasyon nisan ayında yüzde 70'e ulaştı. Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, sosyal medya hesabından, TÜİK tarafından açıklanan nisan ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.

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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, TÜİK tarafından açıklanan nisan ayı enflasyon verilerini değerlendirirken, "Enflasyonun alım gücümüzü düşürmemesi için eşel mobil şart" dedi.
  
Yalçın, şu ifadeleri kullandı:
"TÜİK tarafından açıklanan Nisan ayı enflasyon verilerine göre; Nisan enflasyonu %7,25, Ocak-Nisan enflasyonu %31,70, yıllık enflasyon %69,97 oldu. Nisan ayı itibariyle ise enflasyon farkı %22,51 olarak gerçekleşti.
 
Pandemiye bağlı olarak gelişen ve devamında bölgesel ve küresel düzlemde oluşan siyasi krizlerin yansımasıyla enflasyon oranları; gerek aylık gerekse yıllık olarak son yıllarda görülmeyen düzeyde artış göstermiş ve yüksek enflasyon rakamlarına maruz kalmamıza neden olmuştur.
 
Özellikle enerji, yakıt, emtia ürünleri başta olmak üzere bütün tüketim ürünlerinde yaşanan fiyat artışları, başta kamu görevlilerimiz olmak üzere sabit gelirlilerin alım gücünü ciddi oranda düşürdü, gelir dağılımında adaletsizliği artırdı. Eşel-mobil sistemi devreye girmelidir."

Eşel mobil sistemi nedir?

Ücret endekslemesi veya Eşel mobil sistem, ücretli ve maaşlıları, hayat pahalılığı karşısında korumak amacıyla fiyat artışlarıyla doğru orantılı olarak gelirlerinin artmasının sağlanmasıdır. Diğer bir deyişle geçmiş dönem enflasyon oranlarına göre ücretlilere otomatik zam yapılmasıdır.

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