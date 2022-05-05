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Özgür Demirtaş ENAG enflasyonunu paylaşıp yazdı: Geçmiş olsun! Göze soka soka gösterildi

Özgür Demirtaş ENAG enflasyonunu paylaşıp yazdı: Geçmiş olsun! Göze soka soka gösterildi

Nisan 2022 enflasyonu tarihi bir rekorla gelince gündeme oturdu. Ekonomi konusundaki yorumlarıyla dikkatleri çeken isim Prof. Dr. Özgür Demirtaş, TÜİK enflasyonunu bir kenara bırakıp ENAG’ın açıkladığı rakamı paylaştı. Demirtaş “Yanlış okumadınız. Geçmiş olsun” diye yazdı.

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Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), nisan enflasyon oranını az önce açıkladı. ENAG Nisan ayında enflasyon oranını yüzde 8,68 arttığını ortaya koyarken yıllık enflasyonu yüzde 156,86 olarak duyurdu.

Yanlış okumadınız geçmiş olsun
Sosyal medyada oldukça ciddi bir takipçi kitlesine sahip olan Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Özgür Demirtaş da açıklanan bu oranı takipçileriyle paylaşırken oldukça vahim bir tablo çizdi. Demirtaş ENAG’ın enflasyon oranını “"Geçmiş Olsun! Yıllık enflasyon %156. Yanlış okumadınız %156! Faizi indirince, enflasyona ne olduğu göze soka soka gösterilmiş oldu." sözleriyle paylaştı.

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