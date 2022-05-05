Lukaşenko'dan Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklama

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya-Ukrayna savaşının beklenenden uzun sürdüğünü ifade etti.

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Lukaşenko, Rusya-Ukrayna savaşına dair Associated Press'e konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'daki "operasyonunun" bu şekilde uzun süre devam edeceğini düşünmediğini vurgulayan Lukaşenko, savaşı durdurmak için "her şeyi" yaptığını iddia etti.

Lukaşenko, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını savunmasına karşın "Rusların dediği gibi plana göre mi yoksa benim hissettiğim gibi mi (uzun sürmesi) gittiğini söyleyecek kadar bu soruna dalmış değilim. Bir kez daha vurgulamak istiyorum, bu operasyonun uzadığını hissediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'nın Rusya'yı provoke ettiğini ancak Belarus'un barıştan yana olduğunu dile getiren Lukaşenko, şöyle devam etti:

"Kategorik olarak hiçbir savaşı kabul etmiyoruz. Savaş çıkmasın diye her şeyi yaptık ve yapıyoruz. Sizin ve benim sayemde Ukrayna ile Rusya arasında müzakereler başladı. Ancak topraklarında fiilen savaş devam eden Ukrayna, neden askeri harekat yapıyor, insanlar ölüyor, Ukrayna neden bu müzakerelerle ilgilenmiyor?"

Lukaşenko, Belarus silahlı kuvvetlerinin dün başlattığı tatbikatlarla kimsenin tehdit edilmediğini belirterek, "Bize kimin karşı çıktığını biliyoruz bu yüzden bu tür çatışmayı çıkarmak için tehdit edemeyiz. Burada (Batı'da) savaş kesinlikle Belarus'un çıkarına değil. Batı huzur içinde uyuyabilir." ifadelerini kullandı.

Nükleer silah kullanmanın "kabul edilemez" olacağını vurgulayan Lukaşenko, Rusya'nın bu tür planları olup olmadığını söyleyemeyeceğini kaydetti.