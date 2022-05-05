'Aşılardan para kazanmıyorum' diyen Bill Gates'ten çip açıklaması! Onunla görüşmek bir hataydı

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, İngiliz medyasına konuştu... Hakkındaki Covid-19 ile ilgili komplo teorileri ile ilgili konuşan Musk, cinsel saldırı ve insan ticareti suçlarından hapse atılan ve intihar eden ABD'li iş insanı Jeffrey Epstein ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan Microsoft’un kurucu ortaklarından Bill Gates, İngiliz BBC’de Mishal Husain’in programı Today’e katıldı. Corona virüsü salgınının başında geliştirilen Covid-19 aşıları ile ilgili olarak, “Aşı ile beyinlere çip yerleştiriyor” iddiasının ortasında kalan Gates, hem bu komplo teorileri hem cezaevinde intihar eden ABD’li iş insanı Jeffrey Epstein ile arkadaşlığı hem de Elon Musk ile ilgili konuştu.



Gates, corona virüsü aşısı ile insanlara çip taktığına dair iddialar ile ilgili olarak, “Bu iddialar o kadar çılgınca ki gülmeden edemiyorsunuz. Yani sonuçta ben sizce insanları gerçekten takip etmek istiyor muyum? Biliyorsunuz ben aşılara milyarlarca dolar para harcadım ve ben aşılardan para kazanmıyorum. Aşılar hayat kurtarıyor” dedi. Gates, sokakta yürürken insanların kendisine komplo teorileri ile ilgili laf attığını da söyledi.



"Onunla görüşmek bir hataydı"

Gates, son dönemde Elon Musk ile anlaşamadığını da hatırlattı. Gates, “Onun bana iyi davranmaya ihtiyacı yok” dedi. Geçen yıl eşi Melinda Gates’ten boşanan Bill Gates, o dönem gündeme gelen Jeffrey Epstein ile arkadaşlığı ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Cinsel saldırı ve insan kaçakçılığı gibi suçlardan hüküm giyen ve cezaevinde intihar eden Epstein ile tanıştığını söyleyen Gates, “Epstein ile toplantılar yapmıştık. Onunla görüşmek bir hataydı” dedi. Melinda Gates, eski eşinin Epstein ile bir araya gelmesinden rahatsız olduğunu kamuoyuna sert bir dille açıklamış ve daha sonra evliliğini sonlandırmıştı. Gates, “Epstein ile görüşerek bir hata yaptım. Belki, Melinda’nın içgüdüleri benimkinden daha keskindir” ifadesini kullandı.