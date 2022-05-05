BIST 2.485
DOLAR 14,86
EURO 15,70
ALTIN 906,68
HABER /  GÜNCEL
ADV En özel Anneler Günü Hediyesi Pandora'da

Fatih'te 250 kaçak göçmen yakalandı

Fatih'te 250 kaçak göçmen yakalandı

Fatih’te emniyet ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimde Türkiye’ye kaçak yolla giren 250 düzensiz göçmen gözaltına alındı. Gözaltına alınan göçmenler, Tuzla’da bulunan ‘Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi.

Abone ol

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, Türkiye’ye kaçak yolla giren göçmenlere yönelik ilçede geniş muhtevalı bir denetim gerçekleştirdi. Polis ekipleri, takibe alınan ve operasyonlarla ele geçirilen yasadışı göçmenlerin yanı sıra umuma açık alanlarda ve ara sokaklarda da dron destekli çalışmalar yaptı.

Yapılan denetimlerde 250 düzensiz göçmen tespit edilerek gözaltına alındı. Aksaray meydanında gerekli kontrolleri yapılan kaçak göçmenler ardından Çevik Kuvvet araçlarına bindirilerek Tuzla’da bulunan Geri Gönderme Merkezi’ne götürüldü.

Polis ekiplerinin kaçak göçmenlere yönelik operasyonlarının devam edeceği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Durmuş Yılmaz'dan enflasyon tepkisi: Nobel ekonomi ödülü sizin
Durmuş Yılmaz'dan enflasyon tepkisi: Nobel ekonomi ödülü sizin
Lukaşenko'dan Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklama
Lukaşenko'dan Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklama
Meral Akşener'den Hıdırellez Bayramı mesajı
Meral Akşener'den Hıdırellez Bayramı mesajı
Zelenskiy duyurdu Ukrayna'ya online yardım platformu
Zelenskiy duyurdu Ukrayna'ya online yardım platformu
Lise kayıt takvimi 2022-2023 ne zaman lise kayıt takvimi
Lise kayıt takvimi 2022-2023 ne zaman lise kayıt takvimi
Esenler'de 19 yaşındaki Asiye'yi saplantılı aşık başından vurarak öldürdü
Esenler'de 19 yaşındaki Asiye'yi saplantılı aşık başından vurarak öldürdü
Şevval orucu başladı mı 6 gün oruç hangi günler tutulur farz mı?
Şevval orucu başladı mı 6 gün oruç hangi günler tutulur farz mı?
Özgür Demirtaş ENAG enflasyonunu paylaşıp yazdı: Geçmiş olsun! Göze soka soka gösterildi
Özgür Demirtaş ENAG enflasyonunu paylaşıp yazdı: Geçmiş olsun! Göze soka soka gösterildi
Memur Sen'den enflasyon tepkisi: Eşel mobil sistemi şart!
Memur Sen'den enflasyon tepkisi: Eşel mobil sistemi şart!
Almanya Aile Bakanı Lisa Paus itiraf etti: ülkede yaşayanların yüzde 90'ı...
Almanya Aile Bakanı Lisa Paus itiraf etti: ülkede yaşayanların yüzde 90'ı...