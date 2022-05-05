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Süte fena bir zam daha geliyor! Yeni fiyat bilerek bayram sonrasına bırakıldı

Süte fena bir zam daha geliyor! Yeni fiyat bilerek bayram sonrasına bırakıldı

SÜT fiyatları durdurulamıyor. Bugün toplanacak olan Ulusal Süt Konseyi (USK), süt fiyatlarını görüşecek. Süt üreticileri çiğ süt fiyatlarının yüzde 30 civarında artmasını bekliyor.

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Ulusal Süt Konseyi (USK), süt fiyatlarını görüşmek için bugün toplanıyor. Yem fiyatlarından büyük darbe yiyen süt üreticisi, yem süt paritesine göre süt fiyatlarında yüzde 45 artış talep ediyor. Ancak toplantıdan üreticinin talep ettiği fiyatın altında bir karar alınması bekleniyor. Üretici zararına üretim yaparken, marketlerde süt fiyatlarını artıran sanayici, USK’nin açıklayacağı yeni fiyatla birlikte süt fiyatlarına yeni bir zam daha yapacaklar.

Ulusal Süt Konseyi, çiğ süt fiyatlarını belirlemek için 6 ayda 3’ncü kez toplanırken, bu da ülke hayvancılığının yaşadığı krizi gözler önüne seriyor. USK’nin belirlediği süt fiyatları artan yem fiyatlarından dolayı kısa sürede eriyip giderken, üretici de zararına üretim yapıyor. Üreticinin zararı arttığı için ülkede dişi hayvan kesimi de hızlanmış durumda.

Artan yem maliyetlerinden dolayı çiğ süt fiyatlarına Aralık ayında yüzde 47 artış yapılarak 3.20 liradan 4.70 liraya çıkarılmıştı. Ancak yem fiyatlarına gelen zamlar kısa sürede yüzde 47 artışı alıp götürürken, 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere bu sefer yüzde 21 artış daha yapılarak 4.70 liradan 5.70 liraya yükseltilmişti. Nisan ayında yapılan artışta kısa sürede erirken, üreticiler süt fiyatlarının artan yem fiyatları oranında yeniden belirlenmesini istemişti. Ulusal Süt Konseyi, bugün yapacağı toplantı ile süt fiyatlarını yeniden belirleyecek.

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği, süt fiyatlarında en düşük parite olarak 1.3’ün korunmasını isterken, bugünkü yem fiyatlarına göre bunun TL olarak karşılığı ise 8.3 liraya geliyor. 1.3 pariteye göre çiğ süt fiyatlarına yüzde 45 bir artış talep ediliyor.

Nisan ayında hayal kırıklığı
Ulusal Süt Konseyi, 18 Mart’ta yaptığı toplantıda üreticinin beklentisinin altında bir fiyat belirleyerek, çiğ süt fiyatlarına destekle birlikte 6.7 liraya çıkarmıştı. Ancak üreticinin beklentisi süt fiyatlarının destekle birlikte 7.4 lira olmasını istiyordu.

Bugünkü toplantıda da yine enflasyon kaygısı ile üreticinin talebinin altında bir fiyat açıklanması bekleniyor. Toplantıdan çiğ süt fiyatlarının 7,5 liraya çıkarılması öngörülüyor. Bu da süt fiyatlarının yüzde 30 civarında artırılması anlamına geliyor.

Prim desteği mayıs ayında bitiyor
Hükümet, enflasyonu artıracağı gerekçesiyle Mart ayında süt fiyatlarını fazla artırmayarak destekleri yükseltmişti. Ancak bunun uzun vadede uygulanabilir bir tarafı olmadığı için Mart-Nisan-Mayıs ayları için 1 liraya çıkarılan prim desteklerinin Haziran ayı itibariyle düşürülmesi bekleniyor.

Yeni fiyat bilerek bayram sonrasına bırakıldı
Gıda Komitesi, çiğ süt fiyatlarına yapılacak artışla ilgili çalışmasını bayram öncesinde bitirmesine rağmen, Ulusal Süt Konseyi toplantıya çağrılmayarak, yeni fiyat bayram sonrasına bırakılmıştı. Burada üreticinin aleyhine olan küçük hesap dikkat çekiyor. Ulusal Süt Konseyi, eğer bayram öncesinde toplanarak yeni fiyatı açıklamış olsaydı, zamlı fiyatlar 1 Mayıs’tan itibaren geçerli olacaktı. Ancak toplantının bayram sonrasına bırakılmasıyla birlikte, sütte belirlenen yeni fiyatta en erken 15 Mayıs’ta uygulamaya konulacak. Yani süt üreticisi 15 gün daha zararına üretim yapmaya devam edecek.

Bu küçük hesaplara neden fırsat veriliyor?
Yem fiyatlarından dolayı süt üretici sürekli zarar ederken, dişi hayvan kesimi de artmış durumda. Ahırlarda yaşanan yangını en iyi gören ise Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi olmasına rağmen, üreticinin aleyhine olan küçük hesaplara fırsat verilmesi manidar bulunuyor.

Üreticinin sütü artırılmazken sanayici süte zam yapmıştı
Süt üreticisi zararına üretim yaparken, market tarafında süt fiyatlarına önceki gün zam yapılırken, Ulusal Süt Konseyi’nin çiğ süt fiyatlarını yeniden belirlemesiyle birlikte, marketteki sütlere yeni bir zam daha gelecek.

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