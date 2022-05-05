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Ukrayna Kiev'de geri dönüşler başladı

Ukrayna Kiev'de geri dönüşler başladı

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de hayat normale dönerken, şehre geri dönüşler başladı.

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Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Rus ordusunun şehirden çekilmesinin ardından hayat normale dönmeye başladı.

Şehirde güvenlik önlemleri azaltılırken, Özgürlük Meydanı’nda ve şehrin diğer noktalarındaki kontrol noktaları kaldırıldı. Savaş öncesi haline geri dönmeye başlayan şehirde nüfus her geçen gün artarken, toplu taşıma araçları ve metrolar tekrar faaliyete geçti.

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